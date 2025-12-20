Podcast – Αντώνης Καρυστινός: «Η Τέχνη έχει αγαπήσει τα λιμάνια»

Το Θέατρο Εμπορικόν παρουσιάζει από τον Οκτώβριο το νέο θεατρικό έργο της Βαλέριας Δημητριάδου με τίτλο «Ένα κάποιο κενό».

Ο Αντώνης Καρυστινός ερμηνεύει ένα από τους επτά ρόλους του έργου.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Είναι επτά ιστορίες. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι. Καθένας τους βυθισμένος στη δική του πραγματικότητα, με τα δικά του ερωτήματα, φόβους και επιθυμίες. Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης είπε ότι εδώ έχουμε επτά ιστορίες που εκτυλίσσονται παράλληλα – σαν εσωτερικά μονόπρακτα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους – αποκαλύπτοντας πως πίσω από την επιφάνεια της “κανονικότητας” υπάρχει κάτι εύθραυστο: ένα κενό που όλοι γνωρίζουμε, μα δύσκολα παραδεχόμαστε. Το κενό της μη σύνδεσης. Με τον εαυτό μας πρωτίστως – και κατ’ επέκταση- με τους άλλους. Με λιτότητα, χιούμορ και συγκίνηση, οι σκηνές του έργου ισορροπούν ανάμεσα στην καθημερινότητα και την υπαρξιακή αναζήτηση, εστιάζοντας στον σύγχρονο άνθρωπο που πασχίζει να βρει φωνή και νόημα. Ο ίδιος υποδύεται τον Σταύρο , ένα ρόλο με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Εξέφρασε τη μεγάλη χαρά του για το γεγονός ότι ο κόσμος αγκάλιασε τη δουλειά τους από τις πρώτες κιόλας παραστάσεις και τέλος αναφέρθηκε στην συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά του Alpha «Porto Leone».

