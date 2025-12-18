Podcast – Δημήτρης Τάρλοου: «Δεν είναι σωστό να παίζεις και να σκηνοθετείς ταυτόχρονα»

Έπειτα από την πολύ επιτυχημένη παρουσίασή της στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, η σοφόκλεια Ηλέκτρα του Δημήτρη Τάρλοου επαναπροσεγγίζεται για το κλειστό θέατρο και ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου ΠΟΡΕΙΑ πλαισιωμένη από έναν ανανεωμένο θίασο με τον τίτλο «Ηλέκτρα εντός».

Οι προκλήσεις και οι δυνατότητες του τραγικού είδους σε κλειστό θέατρο αποτελεί το πεδίο έρευνας και ταυτόχρονα την κεντρική πρόταση του Θεάτρου Πορεία και του καλλιτεχνικού διευθυντή του, Δημήτρη Τάρλοου, για τη χειμερινή σεζόν.

Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην Επίδαυρο και σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, μετατίθεται στη σκηνή του θεάτρου της Τρικόρφων.

Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης της παράστασης μίλησε στο topontiki.gr.

Τόνισε ότι πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική παράσταση από αυτήν που είδαν σχεδόν 50.000 θεατές φέτος το καλοκαίρι.

Τόνισε το γεγονός ότι η απόφαση για να ξαναδουλέψουν τη σοφόκλεια Ηλέκτρα, με οδηγό τις υπέροχα αυθαίρετες πρώτες πρόβες τους εντός του «Πορεία», δεν θα ήθελε να εκληφθεί, παρά ως παραδοχή του αβυσσαλέου βάθους του έργου αυτού, που μας καλεί να το εξερευνήσουμε.

Η Λουκία Μιχαλοπούλου, που το καλοκαίρι καθήλωσε το κοινό ως Ηλέκτρα, πλαισιώνεται τώρα από μια νέα ομάδα συμπρωταγωνιστών: τη μοναδική Αγλαΐα Παππά στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας, τον πολυδιάστατο Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη ως Παιδαγωγό, τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο ως Ορέστη, , ενώ ως Αίγισθο θα δούμε τον Δημήτρη Τάρλοου.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Το πιο γρήγορο ΝΑΙ στην καριέρα μου το είπα για την παράσταση για το Νίκο Ξυλούρη»

Podcast – Μάνος Καρατζογιάννης: «Δεν υπάρχει νεοελληνικό θέατρο, χωρίς νεοελληνικά έργα»

Podcast – Warner Bros: Πώς την κατάπιαν 72 δισ. δολάρια