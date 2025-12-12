Podcast – Warner Bros: Τι καταπίνουν 72 δισ. δολάρια

Η επικείμενη πώληση της μεγαλύτερης κινηματογραφικής εταιρείας, της Γουόρνερ μπρος (Warner bros) ανοίγει συγχρόνως το κεφάλαιο της νέας εποχής για την εικόνα, αφού ο επίδοξος αγοραστής Νέτφλιξ (Netflix) υπηρετεί τη νέα εποχή της.

Μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία, ο όποιος αγοραστής της Γουόρνερ θα «βάλει χέρι» και στα ασημικά της, ακόμη και στην ιστορία της, ιδιαίτερης και σημαντικής αξίας.

Για να αντιληφθούμε τον όγκο και τη σημασία αυτής της ιστορίας, περιηγούμαστε σήμερα στα στούντιο της Γουόρνερ, αφού πρώτα γνωρίσουμε την πορεία και την ιδιοσυγκρασία των τεσσάρων αδελφών που έστησαν την εταιρεία, στις αρχές του 20ου αιώνα.

Στη βόλτα μας στους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα μυθικών ταινιών, όπου κυκλοφόρησαν πριν από μας θρυλικές παρουσίες, νοιώθουμε την ανατριχίλα από την αόρατη παρουσία τους, αλλά ταυτόχρονα προσγειωνόμαστε στον τρόπο με τον οποίον κατασκευάστηκαν τα ωραιότερα παραμύθια μας.

