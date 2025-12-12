search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 08:34
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

12.12.2025 06:24

Podcast – Warner Bros: Τι καταπίνουν 72 δισ. δολάρια

12.12.2025 06:24
podcast-kexagias-site-1

Η επικείμενη πώληση της μεγαλύτερης κινηματογραφικής εταιρείας, της Γουόρνερ μπρος (Warner bros) ανοίγει συγχρόνως το κεφάλαιο της νέας εποχής για την εικόνα, αφού ο επίδοξος αγοραστής Νέτφλιξ (Netflix) υπηρετεί τη νέα εποχή της.

Μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία, ο όποιος αγοραστής της Γουόρνερ θα «βάλει χέρι» και στα ασημικά της, ακόμη και στην ιστορία της, ιδιαίτερης και σημαντικής αξίας.

Για να αντιληφθούμε τον όγκο και τη σημασία αυτής της ιστορίας, περιηγούμαστε σήμερα στα στούντιο της Γουόρνερ, αφού πρώτα γνωρίσουμε την πορεία και την ιδιοσυγκρασία των τεσσάρων αδελφών που έστησαν την εταιρεία, στις αρχές του 20ου αιώνα.

Στη βόλτα μας στους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα μυθικών ταινιών, όπου κυκλοφόρησαν πριν από μας θρυλικές παρουσίες, νοιώθουμε την ανατριχίλα από την αόρατη παρουσία τους, αλλά ταυτόχρονα προσγειωνόμαστε στον τρόπο με τον οποίον κατασκευάστηκαν τα ωραιότερα παραμύθια μας.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

Podcast: Υρώ Μανέ : «Έχω συνηθίσει να παίζω σε επιτυχίες»

Podcast – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Δεν φοβόμαστε να αναμετρηθούμε σήμερα με «”Το Μεγάλο μας Τσίρκο”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lagoytis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης για Big Brother: «Πρώτη φορά έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση» (Video)

alpha_bank_new
BUSINESS

AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

peripoliko_0109_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

MITSOTAKIS_NEA_DIMOKRATIA_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με… αέρα Πιερρακάκη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η Κολομβία να παράσχει άσυλο στον Μαδούρο, αν χρειαστεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 08:33
lagoytis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης για Big Brother: «Πρώτη φορά έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση» (Video)

alpha_bank_new
BUSINESS

AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

peripoliko_0109_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

1 / 3