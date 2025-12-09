search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 08:52
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

09.12.2025 06:35

Podcast: Υρώ Μανέ : «Έχω συνηθίσει να παίζω σε επιτυχίες»

09.12.2025 06:35
PODCAST MANE SITE 09.12

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας στο θέατρο Ακροπόλ και της καλοκαιρινής περιοδείας που  συγκίνησε χιλιάδες θεατές και κριτικούς, το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι, «Η Μητέρα του Σκύλου», έρχεται για δεύτερη θεατρική σεζόν στο θέατρο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική-τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. 

Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει την ηρωίδα Ραραού, μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. 

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με τον ρόλο της, είπε ότι : Η Ραραού, με λόγο παραληρηματικό σχεδόν και αναπάντεχα χιουμοριστικό, μια ψυχή τραυματισμένη με ένα τραύμα που αδυνατεί να επουλώσει, αφηγείται την Οδύσσεια της ύπαρξής της, ακροβατώντας πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Στη «Μητέρα του Σκύλου», η Ραραού, μέσα από τον ιδιότυπο προσωπικό της λόγο, ζωντανεύει στιγμές από τη διαδρομή του βίου της. Το κρυμμένο τραύμα που έχει σημαδέψει τη ζωή της μετουσιώνεται, μέσα από μουσικές, χορογραφίες και εικόνες, σε κάτι φωτεινό και αισιόδοξο.

Μίλησε ακόμη και για το στοίχημα της παραγωγής της παράστασης, μιας κι έχουμε έναν πολυπληθή θίασο που καθιστά το εγχείρημα δαπανηρό. Το στοίχημα κερδήθηκε, είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη αναφέρθηκε και στη συνεργασία της στην παράσταση αυτή με την κόρη της, Φαίδρα Νταϊόγλου.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Δεν φοβόμαστε να αναμετρηθούμε σήμερα με «”Το Μεγάλο μας Τσίρκο”»

Podcast – Αστέριος Πελτέκης: «Τα σκυλάδικα του ’80 τα πληρώνουμε μέχρι και σήμερα»

Podcast – Γιάννης Μπέζος: «Το μεγαλύτερο πολιτικό μας πρόβλημα, είναι το κυκλοφοριακό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Prodea Investments
BUSINESS

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

gkoumas_star
MEDIA

Φραστική επίθεση από αγρότη στον Βαγγέλη Γκούμα του Star – «Αυτά δεν θα τα τραβας, κατάλαβες;» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

miss jamaica
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe - Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 08:52
AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Prodea Investments
BUSINESS

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

1 / 3