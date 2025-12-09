Podcast: Υρώ Μανέ : «Έχω συνηθίσει να παίζω σε επιτυχίες»

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας στο θέατρο Ακροπόλ και της καλοκαιρινής περιοδείας που συγκίνησε χιλιάδες θεατές και κριτικούς, το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι, «Η Μητέρα του Σκύλου», έρχεται για δεύτερη θεατρική σεζόν στο θέατρο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική-τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη.

Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει την ηρωίδα Ραραού, μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με τον ρόλο της, είπε ότι : Η Ραραού, με λόγο παραληρηματικό σχεδόν και αναπάντεχα χιουμοριστικό, μια ψυχή τραυματισμένη με ένα τραύμα που αδυνατεί να επουλώσει, αφηγείται την Οδύσσεια της ύπαρξής της, ακροβατώντας πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Στη «Μητέρα του Σκύλου», η Ραραού, μέσα από τον ιδιότυπο προσωπικό της λόγο, ζωντανεύει στιγμές από τη διαδρομή του βίου της. Το κρυμμένο τραύμα που έχει σημαδέψει τη ζωή της μετουσιώνεται, μέσα από μουσικές, χορογραφίες και εικόνες, σε κάτι φωτεινό και αισιόδοξο.

Μίλησε ακόμη και για το στοίχημα της παραγωγής της παράστασης, μιας κι έχουμε έναν πολυπληθή θίασο που καθιστά το εγχείρημα δαπανηρό. Το στοίχημα κερδήθηκε, είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη αναφέρθηκε και στη συνεργασία της στην παράσταση αυτή με την κόρη της, Φαίδρα Νταϊόγλου.

