PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου

11.12.2025 06:44

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

11.12.2025 06:44
PODCAST LOYPI SITE 11.12

Μετά τις εξαιρετικές κριτικές και την  μεγάλη αποδοχή των θεατών σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέροια, Καβάλα καθώς και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, «Η αγάπη άργησε μια μέρα», σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι ο οποίος συνυπογράφει μαζί με τη Ροδή Στεφανίδου και τη διασκευή- δραματουργική επεξεργασία επιστρέφει, για 2η χρονιά, στην σκηνή «Σωκράτης Καραντινός» της Μονής Λαζαριστών.

Το εμβληματικό βιβλίο της Λιλής Ζωγράφου «Η αγάπη άργησε μια μέρα» αποτελεί έναν ύμνο στην ελευθερία και τον έρωτα.

Η Υρώ Λούπη πρωταγωνιστεί στην παράσταση και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

 Σχετικά με την υπόθεση του έργου είπε ότι: Στο έργο σκιαγραφείται αριστοτεχνικά η απάνθρωπη σκληρότητα της πατριαρχικής οικογένειας, οι κοινωνικές συμβάσεις και η ευλογία της αγάπης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αλληγορία πάνω στον φασισμό και στον τρόπο που αυτός ποτίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Αναδεικνύονται τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που προκύπτουν από την τήρηση των «πρέπει», τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας, τη λανθασμένη υποταγή και την καταπάτηση της ελευθερίας, στην καθημερινότητα.

Ακόμη μίλησε και για την απόφαση της να μείνει στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες της παράστασης, τονίζοντας ότι οι ηθοποιοί είναι σαν τους τσιγγάνους κι αυτό της αρέσει πολύ.

Υπογράμμισε τέλος ότι στο έργο αυτό υπάρχουν όλα τα είδη των κακοποιήσεων, τα οποία και παρουσιάζουν στη σκηνή, με αποτέλεσμα το έργο να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών.

1 / 3