search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 09:00
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

13.12.2025 07:03

Podcast – Μάνος Καρατζογιάννης: «Δεν υπάρχει νεοελληνικό θέατρο, χωρίς νεοελληνικά έργα»

13.12.2025 07:03
PODCAST KARATZOGIANNIS SITE 14.12

Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου Σταθμός «Το γάλα» επαναλαμβάνεται για τρίτη θεατρική σεζόν. Το έργο – τομή του νεοελληνικού θεάτρου, που υπολογίζεται ότι έχουν δει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω από 500.000 θεατές, επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός – είκοσι χρόνια από τη συγγραφή του και δέκα μετά το τελευταίο του ανέβασμα στη σκηνή.

Τη σκηνοθεσία – έχοντας στη διάθεσή τους μια εξαιρετική διανομή – υπογράφουν ο Μάνος Καρατζογιάννης με μακρά θητεία στο ελληνικό έργο και η Ερμίνα Κυριαζή.

Με αυτή την αφορμή ο ταλαντούχος ηθοποιός, σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεάτρου Σταθμός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με τον τίτλο του έργου είπε ότι: το γάλα στα ρωσικά λέγεται “μαλακό”. Έτσι, περίεργα, μια ελληνική λέξη, σπαρμένη μέσα σε μια άλλη γλώσσα, δίνει εκεί, στο ξένο χωράφι, πολύ πιο άμεσα και ανάγλυφα την αίσθηση του πράγματος, απ’ ό,τι η αντίστοιχη που το ονοματίζει στα ελληνικά. Γι’ αυτήν ακριβώς την αίσθηση θέλει να μιλήσει “Το γάλα” του Βασίλη Κατσικονούρη και οι ήρωές του.

Το έργο αυτό αναφέρεται σε μια μητέρα από την πρώην Σοβιετική Ένωση που μαζί με τους δύο γιους της συνθέτουν μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία όπου φωτίζεται δεξιοτεχνικά από τον συγγραφέα ο συναισθηματικός κόσμος των ηρώων και οι ανησυχίες τους, όπως αυτές πηγάζουν μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Τέλος ο Μάνος Καρατζογιάννης αναφέρθηκε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του θεάτρου Σταθμός, που ίδιος έχει την Καλλιτεχνική ευθύνη και τόνισε την σπουδαιότητα του νεοελληνικού έργου, υπενθυμίζοντας λόγια του Κάρολου Κουν.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

Podcast: Υρώ Μανέ : «Έχω συνηθίσει να παίζω σε επιτυχίες»

Podcast – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Δεν φοβόμαστε να αναμετρηθούμε σήμερα με «”Το Μεγάλο μας Τσίρκο”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doro_xristougennon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων δώσε νέο τιτλο

eforia-ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και διπλή ρύθμιση – Ανακούφιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 08:59
doro_xristougennon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων δώσε νέο τιτλο

eforia-ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και διπλή ρύθμιση – Ανακούφιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

1 / 3