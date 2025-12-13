Podcast – Μάνος Καρατζογιάννης: «Δεν υπάρχει νεοελληνικό θέατρο, χωρίς νεοελληνικά έργα»

Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου Σταθμός «Το γάλα» επαναλαμβάνεται για τρίτη θεατρική σεζόν. Το έργο – τομή του νεοελληνικού θεάτρου, που υπολογίζεται ότι έχουν δει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω από 500.000 θεατές, επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός – είκοσι χρόνια από τη συγγραφή του και δέκα μετά το τελευταίο του ανέβασμα στη σκηνή.

Τη σκηνοθεσία – έχοντας στη διάθεσή τους μια εξαιρετική διανομή – υπογράφουν ο Μάνος Καρατζογιάννης με μακρά θητεία στο ελληνικό έργο και η Ερμίνα Κυριαζή.

Με αυτή την αφορμή ο ταλαντούχος ηθοποιός, σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεάτρου Σταθμός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με τον τίτλο του έργου είπε ότι: το γάλα στα ρωσικά λέγεται “μαλακό”. Έτσι, περίεργα, μια ελληνική λέξη, σπαρμένη μέσα σε μια άλλη γλώσσα, δίνει εκεί, στο ξένο χωράφι, πολύ πιο άμεσα και ανάγλυφα την αίσθηση του πράγματος, απ’ ό,τι η αντίστοιχη που το ονοματίζει στα ελληνικά. Γι’ αυτήν ακριβώς την αίσθηση θέλει να μιλήσει “Το γάλα” του Βασίλη Κατσικονούρη και οι ήρωές του.

Το έργο αυτό αναφέρεται σε μια μητέρα από την πρώην Σοβιετική Ένωση που μαζί με τους δύο γιους της συνθέτουν μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία όπου φωτίζεται δεξιοτεχνικά από τον συγγραφέα ο συναισθηματικός κόσμος των ηρώων και οι ανησυχίες τους, όπως αυτές πηγάζουν μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Τέλος ο Μάνος Καρατζογιάννης αναφέρθηκε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του θεάτρου Σταθμός, που ίδιος έχει την Καλλιτεχνική ευθύνη και τόνισε την σπουδαιότητα του νεοελληνικού έργου, υπενθυμίζοντας λόγια του Κάρολου Κουν.

