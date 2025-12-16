search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:11
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

16.12.2025 06:40

Podcast – Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Το πιο γρήγορο ΝΑΙ στην καριέρα μου το είπα για την παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη»

16.12.2025 06:40
PODCAST PROTOPSALTI SITE 16.12

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-σύμβολο: του Νίκου Ξυλούρη.

Μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, η οποία φιλοξενείται στο Θέατρο ΗΒΗ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη και το κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση.

Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη Νίκου Ξυλούρη, μέσα από ένα καλλιτεχνικό αφήγημα που στηρίζεται σε εκτενή ιστορική και βιωματική έρευνα, προσωπικές μαρτυρίες και ανέκδοτο υλικό.

Στην παράσταση η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αφηγείται γεγονότα της ζωής του Ξυλούρη μέσα από τα μάτια της συζύγου του και ερμηνεύει τραγούδια.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της συμμετοχής της στην παράσταση και διηγήθηκε περιστατικά που έζησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον Νίκο Ξυλούρη πριν από 45 χρόνια.

