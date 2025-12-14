Podcast – Γιάννος Περλέγκας: «Ο Λόρκα είναι ένα κρυφό και δύσκολο λογοτεχνικό φαινόμενο»

Η Μαρία Πρωτόπαππα επιστρέφει στο ιστορικό Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, για να σκηνοθετήσει και να ενσαρκώσει τη θρυλική «Γέρμα» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Μαζί της επί σκηνής ένας σπουδαίος θίασος.

Ο Γιάννος Περλέγκας με τον οποίο συνυπογράφουν τη δραματουργική επεξεργασία και πρωταγωνιστεί, μίλησε με αυτή την αφορμή στο topontiki.gr.

Η «Γέρμα» – ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου – πραγματεύεται την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας ως εκπλήρωση ενός εαυτού γεννημένου από την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας.

Μέσα στο έργο του ο Λόρκα φυτεύει την αγωνία της δικής του ανεκπλήρωτης πραγματικότητας σε μια χρονική περίοδο, όταν γύρω του τα στηρίγματα έχουν όλα καταρρεύσει.

Σχετικά με την υπόθεση εδώ έχουμε μία γυναίκα που δεν περιμένει από τον άντρα που την οδήγησαν να παντρευτεί ούτε έρωτα ούτε χρήμα, περιμένει παιδιά. Εκείνος δεν έχει την φλόγα να ανάψει μέσα της μια καινούρια ζωή. Από την άλλη, ένας ταπεινός βοσκός, παιδικός της φίλος που θα μπορούσε να της χαρίσει την μητρότητα, δεν είναι δικός της.

Κι εκείνη δεν καταδέχεται να γίνει μοιχαλίδα. Ο άντρας της, καχύποπτος φέρνει τις αδελφές του να την περιφρουρούν. Η αγωνία της γυναίκας την οδηγεί σε άκρα. Έτσι, μια νύχτα, που βρίσκονται με τον άντρα της στο ξωκλήσι του Αγίου της Γονιμότητας, εκείνος της ομολογεί πως επιλέγει να μείνει άτεκνος κι εκείνη σε μια έκρηξη απόγνωσης τον πνίγει.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μάνος Καρατζογιάννης: «Δεν υπάρχει νεοελληνικό θέατρο, χωρίς νεοελληνικά έργα»

Podcast – Warner Bros: Πώς την κατάπιαν 72 δισ. δολάρια

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»