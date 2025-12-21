Podcast – Ακύλλας Καραζήσης: «Φέτος παρουσιάζω τι σημαίνει πείραμα στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού»

Έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης έχει εγκαινιάσει φέτος η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ, υπό την καλλιτεχνική ευθύνη του Ακύλλα Καραζήση και της Νεφέλης Μαϊστράλη, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής.

Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφερόμενος στις δράσεις της Πειραματικής Σκηνής είπε ότι αυτές αναπτύσσονται σε τρεις άξονες: Στον πρώτο άξονα το 16μελές ensemble ηθοποιών, μια κολεκτίβα με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής συνέχειας, που θα διαρκέσει καθ’ όλη τη χρονιά.

Στον δεύτερο άξονα παρουσιάζει: «Τη Διαρκή Πρόβα ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος» , ένα Vaudeville, μια ανοιχτή στο κοινό (για όση ώρα επιθυμεί να παρακολουθήσει, από 4 λεπτά έως 4 ώρες) ζωντανή σύνθεση που εξερευνά τον πόλεμο μέσα από το θέατρο, τη μουσική και τη λογοτεχνία, και παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου.

Τέλος τα έξι θεατρικά «Σκίτσα», στο πλαίσιο των οποίων έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία –θέατρο, χορό, μουσική και performance – εμπλέκονται σε έναν ισότιμο και δημιουργικό διάλογο με το ensemble των ηθοποιών, δημιουργώντας έξι παραστάσεις μηνιαίας διάρκειας, με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Αντώνης Καρυστινός: «Η Τέχνη έχει αγαπήσει τα λιμάνια»

Podcast – Δημήτρης Τάρλοου: «Δεν είναι σωστό να παίζεις και να σκηνοθετείς ταυτόχρονα»

Podcast – Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Το πιο γρήγορο ΝΑΙ στην καριέρα μου το είπα για την παράσταση για το Νίκο Ξυλούρη»