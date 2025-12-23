Podcast – Ορφέας Αυγουστίδης: «Οχυρώνω τον γιο μου για αυτά που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον»

Το έργο «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», η νέα διασκευή του Θωμά Μοσχόπουλου, πάνω στο αριστουργήμα του Γκέοργκ Κάιζερ, έκανε πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου.

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος, ένας από τους πιο ευρηματικούς και στοχαστικούς σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου διασκευάζει και σκηνοθετεί το έργο-σταθμό του 20ού αιώνα, που μέσα από έντονους συμβολισμούς και μαύρο χιούμορ, σχολιάζει την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου, μέσα σε έναν κόσμο που παραπαίει ανάμεσα σε πολέμους, οικονομικές και ιδεολογικές κρίσεις.

Η νέα αυτή ανάγνωση αξιοποιεί τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εφιαλτική κωμωδία και το υπαρξιακό δράμα και δημιουργεί ένα σύμπαν όπου ο σαρκασμός λειτουργεί ως αντίδοτο στη συλλογική παράνοια της εποχής.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ορφέας Αυγουστίδης δίνει σάρκα και οστά στον αβέβαιο (αντι)ήρωα, ενώ στο πλάι του η Ευγενία Σαμαρά ενσαρκώνει πολλαπλές γυναικείες φιγούρες-σύμβολα, λειτουργώντας ως καθρέφτης και πρόκληση για εκείνον. Μαζί τους επί σκηνής (αλφαβητικά) οι: Βαλεντίνος Κόκκινος, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος και Γιάννης Σαμψαλάκης.

Με αυτή την αφορμή ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στην υπόθεση της παράστασης όπου, ένας ταμίας τράπεζας, βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν μια μυστηριώδης γυναίκα τον κάνει να συνειδητοποιήσει το αδιέξοδο της καθημερινότητάς του. Παρασυρμένος από μια ξαφνική παρόρμηση, κλέβει ένα τεράστιο ποσό και εγκαταλείπει τη δουλειά και την οικογένειά του, αποφασισμένος να «ζήσει» επιτέλους.

Ακόμα μίλησε και για τα τηλεοπτικά, αλλά και για τα κινηματογραφικά του σχέδια.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Ακύλλας Καραζήσης: «Φέτος παρουσιάζουμε τι σημαίνει πείραμα στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού»

Podcast – Αντώνης Καρυστινός: «Η Τέχνη έχει αγαπήσει τα λιμάνια»

Podcast – Δημήτρης Τάρλοου: «Δεν είναι σωστό να παίζεις και να σκηνοθετείς ταυτόχρονα»