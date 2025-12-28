search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 13:35
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

28.12.2025 07:14

Podcast – Αικατερίνη Παπαγεωργίου: «Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των φυλακισμένων»

28.12.2025 07:14
PODCAST PAPAGEORGIOY SITE 28.12

Το έργο «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου από τον Οκτώβριο, στο θέατρο Αποθήκη με τους: Μιχάλη Βαλάσογλου, Κίττυ Παϊταζόγλου και Μαρία Κυρώζη.

Με αυτή την αφορμή η σκηνοθέτρια μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την παράσταση είπε ότι φέρνει στη σκηνή μια αινιγματική ατμόσφαιρα μυστηρίου, όπου μια οικογενειακή εξοχική κατοικία μετατρέπεται σε χώρο αστάθειας και απρόβλεπτων ανατροπών. Μια ξαφνική εισβολή πυροδοτεί μια αλυσίδα αποκαλύψεων που απογυμνώνουν σχέσεις, φόβους και ανομολόγητες εντάσεις. Με τον χαρακτηριστικό, υπαινικτικό λόγο του Crimp —σκοτεινά ποιητικό, συχνά παραμορφωμένο από χιούμορ και απειλή και έντονα πιντερικό— η παράσταση δημιουργεί ένα σύμπαν όπου το καθημερινό συναντά το υπαρξιακό. Η πραγματικότητα δείχνει να γλιστρά, οι ταυτότητες να ρευστοποιούνται, και το οικείο να αποκτά μια ανησυχητική, σχεδόν αλλόκοτη χροιά. Τα σώματα εκφράζουν όσα τα λόγια υπαινίσσονται αλλά αδυνατούν να αρθρώσουν. Το έργο ακουμπά με τόλμη τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τάξη και το χάος, τον έρωτα και την απειλή, την οικειότητα και την ανατροπή.

Ακόμη αναφέρθηκε και στις παραστάσεις που σκηνοθετεί στο θέατρο Μπέλλος στην Πλάκα.

Αναλυτικά και με ενθουσιασμό μίλησε επίσης για την εμπειρία της από την συνεργασία με τους κρατούμενους, αφού σκηνοθετεί τη Θεατρική Ομάδα Κρατουμένων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού για αρκετά χρόνια.

