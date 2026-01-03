search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 08:32
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

03.01.2026 07:38

Podcast – Σώτη Τριανταφύλλου: «Όταν γυρίζω από τις ΗΠΑ, νοιώθω αριστερή. Όταν γυρίζω από τη Γαλλία, νοιώθω δεξιά»

03.01.2026 07:38
PODCAST TRIANTAFYLLOU SITE 03.01

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη το νέο δοκίμιο της Σώτης Τριανταφύλλου με τίτλο: «Φασισμός, η ιστορία μιας ιδεολογίας». Mε αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. 

Σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου είπε ότι «αυτό το σύντοµο βιβλίο είναι µια αφήγηση της ιστορίας του φασι­σµού: µε σχετικά λίγα και σχετικά απλά λόγια προσπαθώ να περιγράψω τις περιπέτειες, τις πτυχές και τα χαρακτηριστικά της φασιστικής ιδεολογίας, να φωτίσω σκοτεινά σηµεία και παρεξηγήσεις και να αποτιµήσω ένα σύνολο αντιλήψεων και στάσεων, µερικές από τις οποίες –ο εθνικισµός, ο λαϊκισµός, ο αυταρχισµός– είναι ακόµα ενεργές και διαχέονται σε ιδεολογικά συστήµατα που θεωρούνται “αντιφασιστικά”.

Ανάµεσα στα ζητήµατα που αναλύω είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα στον φασισµό και στον ναζισµό, οι διανοητικές ρίζες της φασιστικής ιδεολογίας, καθώς και οι σχέσεις της µε τον σοσιαλισµό, την ανδροκρατία, τον πολιτικό και κοινωνικό συντηρητισµό, τον λαϊκισµό και το ριζοσπαστικό ισλάµ. Αν και, εφόσον ο φασισµός γεννήθηκε σε συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες, επικεντρώνοµαι περισσότερο στην περίπτωση της Ιταλίας, το βιβλίο παρουσιάζει τις εκδοχές του φαινοµένου σε διαφορετικές χώρες στη διάρκεια του 20ού αιώνα και την εξέλιξή του στον 21ο».

Ακόμη σχολίασε με τον δικό της μοναδικό τρόπο την τρέχουσα επικαιρότητα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Φωτεινή Ντεμίρη: «Ο ηθοποιός ψήνεται στο θέατρο»

Podcast – Αικατερίνη Παπαγεωργίου: «Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των φυλακισμένων»

Podcast – Γεράσιμος Ευαγγελάτος : «Ο κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι κάνει λάθος εστέτ διαχείριση στο έργο του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adama-barrow
ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Τρόμος από μεθυσμένο οδηγό – Χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα Ι.Χ.

PODCAST TRIANTAFYLLOU SITE 03.01
PODCASTS

Podcast – Σώτη Τριανταφύλλου: «Όταν γυρίζω από τις ΗΠΑ, νοιώθω αριστερή. Όταν γυρίζω από τη Γαλλία, νοιώθω δεξιά»

mexico seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον σεισμό 6,5 Ρίχτερ – Πολλά σπίτια καταστράφηκαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

kifisos_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη Κυκλοφορίας: Μόλις 4 στους 10 τα πλήρωσαν έγκαιρα – Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 08:29
adama-barrow
ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Τρόμος από μεθυσμένο οδηγό – Χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα Ι.Χ.

1 / 3