Podcast – Σώτη Τριανταφύλλου: «Όταν γυρίζω από τις ΗΠΑ, νοιώθω αριστερή. Όταν γυρίζω από τη Γαλλία, νοιώθω δεξιά»

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη το νέο δοκίμιο της Σώτης Τριανταφύλλου με τίτλο: «Φασισμός, η ιστορία μιας ιδεολογίας». Mε αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου είπε ότι «αυτό το σύντοµο βιβλίο είναι µια αφήγηση της ιστορίας του φασι­σµού: µε σχετικά λίγα και σχετικά απλά λόγια προσπαθώ να περιγράψω τις περιπέτειες, τις πτυχές και τα χαρακτηριστικά της φασιστικής ιδεολογίας, να φωτίσω σκοτεινά σηµεία και παρεξηγήσεις και να αποτιµήσω ένα σύνολο αντιλήψεων και στάσεων, µερικές από τις οποίες –ο εθνικισµός, ο λαϊκισµός, ο αυταρχισµός– είναι ακόµα ενεργές και διαχέονται σε ιδεολογικά συστήµατα που θεωρούνται “αντιφασιστικά”.

Ανάµεσα στα ζητήµατα που αναλύω είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα στον φασισµό και στον ναζισµό, οι διανοητικές ρίζες της φασιστικής ιδεολογίας, καθώς και οι σχέσεις της µε τον σοσιαλισµό, την ανδροκρατία, τον πολιτικό και κοινωνικό συντηρητισµό, τον λαϊκισµό και το ριζοσπαστικό ισλάµ. Αν και, εφόσον ο φασισµός γεννήθηκε σε συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες, επικεντρώνοµαι περισσότερο στην περίπτωση της Ιταλίας, το βιβλίο παρουσιάζει τις εκδοχές του φαινοµένου σε διαφορετικές χώρες στη διάρκεια του 20ού αιώνα και την εξέλιξή του στον 21ο».

Ακόμη σχολίασε με τον δικό της μοναδικό τρόπο την τρέχουσα επικαιρότητα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ.

