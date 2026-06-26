Ισραήλ: Πρώην στρατηγός που ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις προκαλεί ευθέως τον Νετανιάχου στις εκλογές του Οκτωβρίου

Ο πρώην αρχηγός του στρατού του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχασε έναν γιο στη Γάζα και καυχιέται για το «δόγμα Νταχίγιε», σύμφωνα με το οποίο συντρίβει τους εχθρούς με δυσανάλογη ισχύ, σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις και θα μπορούσε να εκδιώξει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη θέση του πρωθυπουργού στις επερχόμενες εκλογές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Άιζενκοτ, 66 ετών, προβάλει την εικόνα ενός πολιτικού αουτσάιντερ, στρατιώτη και «γερακιού» ασφαλείας, του οποίου το ταπεινό υπόβαθρο και οι οικογενειακές θυσίες έρχονται σε έντονη αντίθεση με τις δεκαετίες του Νετανιάχου σε υψηλά αξιώματα και τις επίμονες υποθέσεις διαφθοράς.

Καθώς οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται να ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το τραύμα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους καταστροφικούς αλλά ανολοκλήρωτους πολέμους που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι στρέφονται εναντίον των εν ενεργεία κυβερνητικών στελεχών.

Το νέο πολιτικό κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ οδεύει προς τη δεύτερη θέση, πίσω από το Λικούντ του Νετανιάχου, σε έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ και τα δύο κόμματα απέχουν πολύ από την πλειοψηφία, σύμφωνα με τις ισραηλινές δημοσκοπήσεις.

Αλλά το Γιασάρ – μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ευθύς ή έντιμος – μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση από το Λικούντ για να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, συνεργαζόμενο με ένα ευρύτερο φάσμα κομμάτων από όλο το πολιτικό φάσμα του Ισραήλ.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τις εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου, και στο κοινοβουλευτικό σύστημα του Ισραήλ τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Ένα άλλο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ είναι επίσης στο προσκήνιο.

Επιθετική προσέγγιση στην ασφάλεια

Μια νίκη του Άιζενκοτ μπορεί να μην οδηγήσει σε καμία σημαντική άμβλυνση της ισραηλινής περιφερειακής πολιτικής που έχει εξοργίσει τους δυτικούς επικριτές του Νετανιάχου και έχει συμβάλει στη μείωση της δημοτικότητας του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο σύμμαχό του.

Για λίγο, μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου που επιβλέπει τον πόλεμο της Γάζας, έχει επιτεθεί στον Νετανιάχου επειδή υποχώρησε πολύ εύκολα στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο για την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Αποκαλεί τις απαιτήσεις για ένα παλαιστινιακό κράτος «άσχετες».

Ως διοικητής κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2006 με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Άιζενκοτ πρωτοστάτησε σε μια αποτρεπτική στρατηγική απάντησης σε επιθέσεις από μαχητικές ομάδες με συντριπτική καταστροφή, ακόμη και πολιτικών υποδομών, σε περιοχές που χρησιμοποιούν.

Η προσέγγιση αυτή ξεκίνησε με τον σφοδρό βομβαρδισμό της Νταχίγιε της Βηρυτού, των νότιων προαστίων που αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ. Σε συνέδριο αυτή την εβδομάδα, είπε ότι είχε εφαρμόσει αυτό το «δόγμα Νταχίγιε» με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «δυσανάλογα χτυπήματα».

Πρόσθεσε ότι ο στρατός θα πρέπει να είναι ελεύθερος να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ οπουδήποτε στον Λίβανο και ότι η εκεχειρία που ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δημιουργήσει μια «τρελή πραγματικότητα» που έδενε τα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων.

Αυτή η ασυμβίβαστη στάση στους πολέμους στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν, μαζί με την κριτική του για τη συνολική στρατηγική και τον χειρισμό του Τραμπ από τον Νετανιάχου, είναι δημοφιλείς στο Ισραήλ παρά το κόστος για τη θέση της χώρας απέναντι σε κρίσιμους δυτικούς συμμάχους.

Το ταπεινό υπόβαθρο και η οικογενειακή θυσία έχουν απήχηση στους ψηφοφόρους

Γιος Μαροκινών μεταναστών, ο Άιζενκοτ κάνει διείσδυση μεταξύ των ψηφοφόρων εβραϊκής καταγωγής από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ή Μιζράχι, μιας μερικές φορές μειονεκτούσας ομάδας στην ισραηλινή κοινωνία που έχει σχηματίσει μια βασική βάση ψηφοφόρων για τον Νετανιάχου.

Ανερχόμενος στις τάξεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, στις οποίες οι περισσότεροι πολίτες υποχρεούνται να υπηρετήσουν, ήταν κορυφαίος διοικητής στον πόλεμο της Χεζμπολάχ το 2006, ανερχόμενος σε αρχηγό του επιτελείου από το 2015 έως το 2019.

Αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο και η μακρά στρατιωτική εμπειρία έδωσαν στον Άιζενκοτ το είδος των διαπιστευτηρίων ασφαλείας που σεβόντουσαν οι Ισραηλινοί ακόμη και πριν ο γιος του, Γκαλ Μέιρ, 25 ετών, σκοτωθεί υπηρετώντας στη Γάζα τον Δεκέμβριο του 2023. Δύο από τους ανιψιούς του σκοτώθηκαν επίσης στον πόλεμο.

Αυτές οι απώλειες έχουν επηρεάσει τους Ισραηλινούς μετά από σχεδόν τρία χρόνια σύγκρουσης στην οποία έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες στρατιώτες τους.

«Φαίνεται σαν γνήσιος άνθρωπος», δήλωσε ο Εϊτάν Σαμίρ, διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Σπουδών Μπεγκίν-Σαντάτ στο Πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν. «Είναι πολύ συμπαθητικός, όχι πολιτικός, ένας καθημερινός άνθρωπος, κάποιος που μπορεί να είναι γείτονας ή συνάδελφός σου. Δεν είναι πολύ εκλεπτυσμένος. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να ταυτιστούν μαζί του».

Το στρατόπεδο του Νετανιάχου έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις ιδιότητες για να αμφισβητήσει εάν ο Άιζενκοτ διαθέτει τις άπταιστες δεξιότητες στα αγγλικά που απαιτούνται για να διατηρήσει τους κρίσιμους δεσμούς της χώρας με τους δυτικούς συμμάχους.

Σε ένα πολιτικό περιβάλλον που έχει κλίνει όλο και περισσότερο δεξιά τις τελευταίες δεκαετίες, θεωρείται κεντρώος, ανοιχτός στο να εισέλθει σε συνασπισμό με αριστερά κόμματα και υπέρ της στρατολόγησης τόσο των Αράβων όσο και των υπερορθόδοξων Εβραίων στον στρατό με περιορισμένες μόνο εξαιρέσεις.

Μπήκε στην πολιτική μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, κερδίζοντας μια έδρα στο κοινοβούλιο το 2022 ως ανεξάρτητος και μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εντάχθηκε στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για οκτώ μήνες πριν παραιτηθεί, επικρίνοντας την ηγεσία του Νετανιάχου.

Το νέο του κόμμα μπαίνει στην προεκλογική περίοδο με μεγάλη δυναμική μετά την άνοδο στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Αλλά η Ταμάρ Χέρμαν, Ισραηλινή πολιτική επιστήμονας και ανώτερη συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε ακόμα να καταφέρει μια επιστροφή.

«Ο Νετανιάχου κατά κάποιο τρόπο είναι σαν πολιτικός Χουντίνι, καταφέρνει κατά κάποιο τρόπο να ξεφεύγει από δύσκολες καταστάσεις», είπε.

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