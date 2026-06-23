 Οι κάτοικοι της Γάζας βουτούν στη μολυσμένη θάλασσα για να δροσιστούν, «φούρνος οι σκηνές» (Photos)

Χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας κατέφυγαν στη θάλασσα για να δροσιστούν.

Καθώς το Ισραήλ έλέγχει έκταση μεγαλύτερη του 60% της Γάζας και μεγάλο κομμάτι του θύλακα δεν είναι κατοικήσιμο, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας έχει εκτοπιστεί σε μία στενή λωρίδα κατά μήκος των ακτών.

«Η μόνη διέξοδος από το βορρά στο νότο είναι η θάλασσα», λέει ο 36χρονος Γουάντι Αράς. «Οι σκηνές στις οποίες μένουμε από όταν ξέσπασε ο πόλεμος είναι μαρτύριο», πρόσθεσε.

Πριν τον πόλεμο η αμμουδερή παραλία ήταν το αγαπημένο σημείο των κατοίκων της Γάζας για χαλάρωση και διασκέδαση. Τώρα είναι η μοναδική τους διαφυγή από τις σκηνές με τις θερμοκρασίες βρασμού και τα έντομα.

Η θερμοκρασία στη Γάζα κυμαίνεται στους 28-31 βαθμούς Κέλσιου, αλλά στο εσωτερικό των σκηνών είναι ακόμα υψηλότερη. Όμως και η θάλασσα προσφέρει περιορισμένη ανακούφιση, καθώς τα νερά είναι γεμάτα λύματα και συντρίμμια από κτίρια και υποδομές.

Δεν είναι καθαρό το νερό

«Το θαλασσινό νερό δεν είναι καθαρό. Υπάρχουν λύματα και βρωμιά», τόνισε ο Σιχάμπ αλ-Σουαϊρεκί, πατέρας 6 παιδιών. «Μπαίνουμε, πλενόμαστε, πλένουμε ρούχα και μετά βγαίνουμε. Σε κάθε περίπτωση, τα μικρόβια μπαίνουν στο σώμα μας», πρόσθεσε.

Οι αντλίες νερού σε αρκετά σημεία έχουν βγει εκτός λειτουργίας λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών, οι εγκαταστάσεις άντλησης και τα εργοστάσια επεξεργασίας νερού έχουν υποστεί, επίσης, σοβαρές ζημιές, εξηγησε ο Χουσνί Μουχάννα, εκπρόσωπος του δήμου της Γάζας. «Οι κάτοικοι καταφεύγουν στην παραλία παρά όλους τους κινδύνους», είπε ο Μουχάννα.

Πάνω από 73.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Παρά την εκεχειρία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Ο 56χρονος Ναχέντ Χαμούδα, πατέρας τεσσάρων παιδιών τόνισε ότι σκηνές θυμίζουν «φούρνο».«Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ανεμιστήρας, ούτε νερό, ακόμα και το φαγητό είναι άφαγο», είπε και έκανε αέρα σε ένα κομμάτι χαρτόνι.

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