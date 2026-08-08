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ΕΛΛΑΔΑ

08.08.2026 10:25

Γαύδος: Επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης 31χρονης από δύσβατο σημείο – Την απομάκρυνε επισκέπτης με φουσκωτό

08.08.2026 10:25
EKAV

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής η επιχείρηση μεταφοράς μιας 31χρονης από δύσβατο σημείο στον Λαβρακά Γαύδου, μετά τον τραυματισμό της στο πόδι. Ήταν λίγο πριν τις 22:00 όταν η 31χρονη, η οποία βρίσκεται στο νησί για διακοπές, κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, ωστόσο η προσέγγιση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτούσε αρκετές ώρες, ενώ αδύνατη ήταν και η προσέγγιση μεγάλου σκάφους στην ακτή, λόγω των πολλών ξερών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, τη λύση έδωσε ένας επισκέπτης του νησιού, ο οποίος προσέγγισε την περιοχή με μικρό φουσκωτό, παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στον Άη Γιάννη. Εκεί, μία από τις δύο γιατρούς της Γαύδου της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ τρεις πυροσβέστες, δύο λιμενικοί και δύο εθελοντές τη μετέφεραν με φορείο και την παρέδωσαν στο ασθενοφόρο.

Η 31χρονη μεταφέρθηκε στο Ιατρείο της Γαύδου, όπου παραμένει για νοσηλεία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασιστεί εάν χρειάζεται η μεταφορά της στην Κρήτη για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

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