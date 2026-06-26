Βρετανία: Ο Κάρολος αποκάλυψε τη φορολογική του δήλωση – Δεν θα επιστρέψει στο Μπάκιγχαμ μετά την ανακαίνιση

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για την περίοδο 2024-2025 και έγινε ο πρώτος μονάρχης που αποκαλύπτει τη φορολογική του δήλωση.

Το επίπεδο των φόρων που κατέβαλε ο βασιλιάς τον κατατάσσει μάλιστα στους 100 κορυφαίους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, δήλωσε από την πλευρά του ότι πλήρωσε 7,76 εκατομμύρια λίρες σε φόρους κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας βασιλικής έκθεσης.

Για το 2023-24 ο βασιλιάς πλήρωσε 11,7 εκατομμύρια λίρες σε φόρους, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πλήρωσε 8,34 εκατομμύρια λίρες για την ίδια περίοδο.

Η δημοσίευση του ύψους των φόρων που καταβάλλουν οικειοθελώς ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν προσωπική τους απόφαση, σύμφωνα με τα γραφεία τους.

Από τότε που ο Κάρολος έγινε μονάρχης το 2022 και ο Ουίλιαμ πρίγκιπας της Ουαλίας, ο συνολικός φόρος που καταβλήθηκε από πατέρα και γιο ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια λίρες.

Τα στοιχεία ωστόσο, δεν παρέχουν καμία λεπτομερή ανάλυση για το πώς υπολογίστηκε ο φόρος.

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς λαμβάνει ετήσιο εισόδημα από την περιουσία του στο Δουκάτο του Λάνκαστερ, η οποία δημιουργήθηκε για να παρέχει στον μονάρχη μια ανεξάρτητη πηγή χρημάτων για επίσημες και ιδιωτικές δαπάνες.

Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο γης, επενδύσεων και ακινήτων. Παρέχει στον βασιλιά ένα ετήσιο εισόδημα το οποίο το 2025-26 ανήλθε σε 25,2 εκατομμύρια λίρες.

Αλλες πηγές εισοδήματος, που υπόκεινται σε φόρο, περιλαμβάνουν τις προσωπικές επενδύσεις και αποταμιεύσεις του βασιλιά, μαζί με τα χρήματα από τις ιδιωτικές του περιουσίες, το Μπαλμόραλ και το Σάντρινγκχαμ.

Αρχικά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν δημοσίευε τις φορολογικές του δηλώσεις όταν έγινε κληρονόμος του θρόνου, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησε το παράδειγμα του πατέρα του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λαμβάνει εισόδημα από το Δουκάτο της Κορνουάλης – μια περιουσία 130.000 στρεμμάτων αξίας δισεκατομμυρίων λιρών, η οποία περιλαμβάνει επίσης το γήπεδο κρίκετ Oval στο Λονδίνο – το οποίο χρηματοδοτεί τα επίσημα καθήκοντά του, το γραφείο του και την ιδιωτική οικογενειακή του ζωή.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν θα επιστρέψουν στο Μπάκιγχαμ μετά την ανακαίνιση

Πάντως, όπως αποκαλύφθηκε, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Κλάρενς Χάουζ και δεν θα μετακομίσουν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά την ανακαίνιση που θα κοστίσει 369 εκατομμύρια λίρες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. Στο πλαίσιο της ανακαίνισης θα αντικατασταθούν μεταξύ άλλων παλαιότερες σωληνώσεις και λέβητες -πολλά από τα οποία για πρώτη φορά τα τελευταία 60 χρόνια- μετά από ανησυχίες για πιθανή πυρκαγιά ή καταστροφές σε αγωγούς νερού.

Το ανάκτορο, το οποίο χρησιμεύει ως η επίσημη κατοικία του μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο από το 1837, θα συνεχίσει να είναι η διοικητική έδρα της μοναρχίας, αλλά ο βασιλιάς αποφάσισε ότι το κοντινό Κλάρενς Χάουζ θα παραμείνει η επίσημη κατοικία του.

Η απόφαση ελήφθη για να επιτραπεί μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού, που θα αποφέρει και περισσότερα έσοδα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο βασιλιάς θα συνεχίσει να διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις στο παλάτι, από κρατικές δεξιώσεις και πάρτι στον κήπο μέχρι ακροάσεις με τον πρωθυπουργό και τους νέους πρέσβεις.

Πάντως, το βασιλικό ζεύγος θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικά δωμάτια εντός του παλατιού, όπου θα μπορεί να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες στο μέλλον.

Καθώς η ανακαίνιση πλησιάζει στο τέλος της, το συνολικό επίπεδο της κρατικής επιχορήγησης για το «βασιλικό νοικοκυριό» θα μειωθεί από 137,9 εκατομμύρια λίρες σε 99,9 εκατομμύρια λίρες το 2027-28. Ωστόσο, και πάλι το νέο ποσό θα είναι σχεδόν διπλάσιο από την επιχορήγηση των 51,8 εκατομμυρίων λιρών το 2024-25 και υψηλότερο από την επιχορήγηση των 72,1 εκατομμυρίων λιρών το 2025-26.

Η διαφορά αυτή θα δοθεί για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στις βασιλικές κατοικίες και την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης.

Περίπου 11 εκατομμύρια λίρες έχουν επίσης διατεθεί για την αντικατάσταση μπόιλερ στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

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