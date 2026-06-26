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26.06.2026 08:18

Βενεζουέλα: Ακτίνα φωτός μέσα στο έρεβος – Γυναίκα γέννησε εν μέσω σεισμών (Video)

26.06.2026 08:18
venezuela_earthquake

Μέσα στην απόλυτη καταστροφή που προκάλεσε ο δίδυμος σεισμός στη Βενεζουέλα και την αγωνία των διασωστών να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα, είναι οι μικρές ιστορίες που αναπτερώνουν κάπως την ελπίδα.

Ενόσω η γη ακόμα έτρεμε από τους μετασεισμούς και η σκόνη κάλυπτε τα πάντα, μια θαρραλέα γυναίκα γέννησε στην καρδιά της τραγωδίας, στην πόλη Λα Γκουάιρα. Χωρίς φως ή ιατρικό εξοπλισμό η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι. Η γυναίκα γέννησε ενώ οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να εργάζονται ανάμεσα στα ερείπια που προκλήθηκαν από τους σεισμούς.

Βέβαια, η πραγματικότητα παραμένει εφιαλτική: ο αριθμός των νεκρών από τους «δίδυμους» καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ενώ οι αγνοούμενοι φθάνουν πλέον τους 50.000.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 08:26
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