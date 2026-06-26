Βενεζουέλα: Ακτίνα φωτός μέσα στο έρεβος – Γυναίκα γέννησε εν μέσω σεισμών (Video)

Μέσα στην απόλυτη καταστροφή που προκάλεσε ο δίδυμος σεισμός στη Βενεζουέλα και την αγωνία των διασωστών να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα, είναι οι μικρές ιστορίες που αναπτερώνουν κάπως την ελπίδα.

Ενόσω η γη ακόμα έτρεμε από τους μετασεισμούς και η σκόνη κάλυπτε τα πάντα, μια θαρραλέα γυναίκα γέννησε στην καρδιά της τραγωδίας, στην πόλη Λα Γκουάιρα. Χωρίς φως ή ιατρικό εξοπλισμό η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι. Η γυναίκα γέννησε ενώ οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να εργάζονται ανάμεσα στα ερείπια που προκλήθηκαν από τους σεισμούς.

🚨🆘‼️Mientras Venezuela enfrenta una de las jornadas más difíciles tras el devastador terremoto que golpeó al estado La Guaira, una nueva vida llegó al mundo en medio de la emergencia.



Con el apoyo del personal que permanecía atendiendo la contingencia, una madre dio a luz… pic.twitter.com/F9gyWc7li9 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 26, 2026

Βέβαια, η πραγματικότητα παραμένει εφιαλτική: ο αριθμός των νεκρών από τους «δίδυμους» καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ενώ οι αγνοούμενοι φθάνουν πλέον τους 50.000.

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