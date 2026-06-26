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26.06.2026 07:06

Η Ρωσία κατέρριψε τη νύχτα 28 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

26.06.2026 07:06
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Τουλάχιστον 28 ουκρανικά drones τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν μέσα σε μια ώρα τα ξημερώματα, ενημέρωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

«Ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν συντρίμμια», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω Telegram από τις 02:29 ως τις 03:39.

Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει την εκστρατεία πληγμάτων με drones μεγάλης εμβέλειας την οποία διεξάγουν εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές, με σκοπό να στερηθεί το Κρεμλίνο την βασική πηγή εσόδων με τα οποία χρηματοδοτεί την πολεμική του προσπάθεια.

Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νοτιοανατολική Μόσχα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 08:22
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