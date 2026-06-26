Politico για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ: Δεσμεύσεις για δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς και στήριξη της Ουκρανίας με 70 δισ. με… φόντο τον Τραμπ

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτούν για νέες συμβάσεις εξοπλισμών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και για αύξηση της παραγωγής οπλικών συστημάτων στη σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες του ΝΑΤΟ που μίλησαν στο Politico.

Παρά τις επανειλημμένες επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το ΝΑΤΟ μετά την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, οι σύμμαχοι αναμένεται επίσης να επαναβεβαιώσουν στην κοινή διακήρυξη τη δέσμευσή τους στη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 και να χαρακτηρίσουν εκ νέου τη Ρωσία ως μακροπρόθεσμη απειλή.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ τους και ο Τραμπ, θα συναντηθούν στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7-8 Ιουλίου, ενώ οι ΗΠΑ επικρίνουν τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν στήριξαν την Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν. Όπως και πέρυσι, η κοινή δήλωση θα είναι σύντομη, σύμφωνα με τους διπλωμάτες που αποκάλυψαν στο Politico το περιεχόμενο του προσχεδίου. Όλοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Οι πρέσβεις του ΝΑΤΟ διαπραγματεύονται ακόμη τις λεπτομέρειες της διακήρυξης, η οποία μπορεί να αλλάξει έως την τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα την εγκρίνουν στην Άγκυρα. Το ακριβές ύψος των εξοπλιστικών συμβάσεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ μέρος τους αναμένεται να αφορά ήδη συμφωνημένες προμήθειες που θα παρουσιαστούν εκ νέου.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιδιώκει να επικεντρωθεί η σύνοδος στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής, αναζητώντας ένα κοινό τόπο που θα αμβλύνει τις εσωτερικές διαφωνίες της Συμμαχίας.

Η έμφαση στην αύξηση της παραγωγής αντανακλά τη δυσκολία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας να στραφεί από την κατασκευή σύνθετων οπλικών συστημάτων στη μαζική παραγωγή. Παράλληλα, νέες αμυντικές συμφωνίες που ωφελούν τις ΗΠΑ θα επιτρέψουν στον Ρούτε να προβάλει και την οικονομική διάσταση του ΝΑΤΟ – κάτι που απευθύνεται στον Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούτε δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς αύξησαν συνολικά τις αμυντικές τους δαπάνες κατά 139 δισ. δολάρια σε σχέση με το 2024, μετά τη συμφωνία για δαπάνες ίσες με το 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Στο προσχέδιο της κοινής δήλωσης, οι σύμμαχοι δεσμεύονται επίσης να ενισχύσουν την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισ. ευρώ και να διαθέσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσό και την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με τους διπλωμάτες. Οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτό το χρηματοδοτικό σχήμα.

Ένας από τους διπλωμάτες εκτίμησε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτελέσει το πιο αμφιλεγόμενο σημείο των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, έκτος ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συνολικά οι συνομιλίες για το προσχέδιο της διακήρυξης «προχωρούν ομαλά».

Διατλαντικές τριβές

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την αποτροπή και την άμυνα της ηπείρου, καθώς οι ΗΠΑ στρέφουν την προσοχή τους σε άλλες προτεραιότητες, αναμένεται επίσης να βρεθεί στο επίκεντρο της διακήρυξης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε εξάμηνη επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ασκώντας πίεση στις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Η αξιολόγηση αυτή έγινε λίγες εβδομάδες αφότου η Ουάσιγκτον ενημέρωσε τους συμμάχους ότι θα μειώσει άμεσα τη διάθεση μέσων, όπως αεροσκάφη, υποβρύχια και drones, στις δυνάμεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση πολέμου.

Στο προσχέδιο της διακήρυξης, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεσμεύονται να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα της ηπείρου, με ιδιαίτερη αναφορά σε επενδύσεις σε μέσα μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και drones, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Οι δυνατότητες πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς -πύραυλοι που μπορούν να πλήξουν στόχους πίσω από την πρώτη γραμμή- αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν την ανάπτυξή τους για την αποτροπή της Ρωσίας, ενώ η Ουάσιγκτον εμφανίζεται απρόθυμη να τους επιτρέψει να διαθέτουν τέτοια όπλα. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε πρόσφατα να στείλει πυραύλους Tomahawk στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εκλάβει την κίνηση ως κλιμάκωση.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιδιώκουν επίσης να περιορίσουν ακόμη μία σημαντική πηγή έντασης με την Ουάσιγκτον: Τον πόλεμο στο Ιράν. Αν και οι ΗΠΑ έχουν συνάψει προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι εκκρεμή ζητήματα, όπως η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενδέχεται να κυριαρχήσουν στη σύνοδο της Άγκυρας.

Σε μια κίνηση που πιθανότατα θα εκληφθεί ως χειρονομία καλής θέλησης προς τον Τραμπ, παρά τις έντονες εσωτερικές διαφωνίες για τον πόλεμο, οι σύμμαχοι καλούν στο προσχέδιο της διακήρυξης το Ιράν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη ζωτικής σημασίας εμπορική αρτηρία. Το κείμενο υπογραμμίζει επίσης ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

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