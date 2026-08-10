Πάνω από 30.000 προσλήψεις ετοιμάζει η κυβέρνηση – Εκλογικό μήνυμα;

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Ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν οι εκλογές (φθινόπωρο ή άνοιξη), η κυβέρνηση δείχνει να ετοιμάζεται πυρετωδώς γι’ αυτές.
Με… θεσμικό τρόπο βέβαια, αλλά ετοιμάζεται.
Στο υπουργικό συμβούλιο της 24ης Αυγούστου θα εγκρίνει πάνω από 30.000 προσλήψεις στο δημόσιο – πολλές προγραμματισμένες και ενταγμένες σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την κάλυψη αναγκών, αλλά πιθανόν και κάποιες για τις οποίες δίνει το περιθώριο η οικονομική κατάσταση της χώρας.
Πάντως όταν ξεκινάει κύμα προσλήψεων όλοι σκέφτονται εκλογές – και μάλιστα σύντομα…
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