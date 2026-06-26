Μάχη με τον χρόνο μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα: Πολίτες ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα για επιζώντες

Σχεδόν 24 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς – μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών – που έπληξαν τη Βενεζουέλα, κάτοικοι της παραθαλάσσιας πόλης Λα Γουάιρα εξακολουθούσαν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα, προσπαθώντας να σώσουν γείτονές τους.

«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, αλλά υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού», λέει ο Κάρλος Μπόρχες, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος από την έλλειψη βαρέων μηχανημάτων για τη μετακίνηση τεράστιων σωρών ερειπίων σε μια περιοχή όπου υπήρχαν πολυώροφες πολυκατοικίες. Μαζί με άλλους είχε ανασύρει τρεις ανθρώπους από τα ερείπια κτιρίου, ενώ λίγο μακρύτερα μια μητέρα αγωνιούσε για την τύχη του έφηβου γιου της.

WATCH: Helicopter footage shows extent of damage in La Guaira, Venezuela following twin earthquakespic.twitter.com/ZP6yQE9j7a — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes.



Pray for the people, this is really bad pic.twitter.com/pIw8ywXzYe — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 25, 2026

Σύμφωνα με μοντέλα προβλέψεων του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), οι νεκροί ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 10.000.

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς και 1.520 τραυματίες.

Οι κάτοικοι της Λα Γουάιρα, ενός δημοφιλούς παραθαλάσσιου προορισμού και μιας από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στη χώρα, και του Μορόν, κοντά στο επίκεντρο των σεισμών, απηύθυναν αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια. «Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον στρατό; Ελάτε όλοι, ελάτε να βοηθήσετε. Βάλτε τους σε θωρακισμένα οχήματα, να έρθουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Βρείτε τρακτέρ, όπου μπορείτε», δήλωσε ο Άρχενις Μαρτίνες, κάτοικος της συνοικίας Λος Κοράλες στη Λα Γουάιρα, ο οποίος αναζητούσε συγγενικό του πρόσωπο στα χαλάσματα.

#VENEZUELA | Catástrofe nacional en el terremoto más fuerte del país en más de 120 años.



➤ Dos terremotos de 7.2 y 7.5 m con segundos de diferencia

➤ Más de 30.000 desaparecidos

➤ Más de 150 muertos al momento

➤ Siguen los rescates



🇻🇪 ❤️ 🇻🇪pic.twitter.com/aeCqREkWvT June 25, 2026

Σε μια ισοπεδωμένη περιοχή ξέσπασε φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν πού να πάνε, συγκεντρώθηκαν σε δρόμους. Άλλοι συνέχισαν να ψάχνουν για εγκλωβισμένους στα κατεστραμμένα κτίρια.

Η κυβέρνηση ενημέρωσε πως βρίσκεται καθ’ οδόν βοήθεια από την Ισπανία, τις ΗΠΑ, το Μεξικό και το Κατάρ, ενώ κάλεσε τον ιδιωτικό τομέα να διαθέσει εξοπλισμό προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σε μια συνοικία της Λα Γουάιρα, κάτοικοι ανέσυραν από τα ερείπια σπιτιού δύο νεκρούς, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι. Μια μητέρα και δυο παιδιά απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα από κατεστραμμένη πολυκατοικία στην ίδια περιοχή.

«Το σπίτι μου δεν είναι κατοικήσιμο και δεν μου έχει απομείνει τίποτα. Είμαι μόνο εγώ και ο γιος μου, δεν έχω συγγενείς στη χώρα», δήλωσε η 50χρονη Σουχέιλα Σαρκίς, η οποία είχε μείνει άνεργη πριν από λίγους μήνες.

Παροχή ιατρικής φροντίδας στα προαύλια νοσοκομείων

Σε ορισμένες συνοικίες της Λα Γουάιρα, όπου κάτοικοι έψαχναν για τρόφιμα και νερό, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters έγιναν μάρτυρες λεηλασιών σε τουλάχιστον δύο καταστήματα.

Το νοσοκομείο Jose Maria Vargas έχει κατακλυστεί από τραυματίες, ορισμένοι δέχονταν ιατρική φροντίδα στον προαύλιο χώρο, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

«Είναι μια τραγωδία», δήλωσε η 60χρονη Μπεατρίς Ροδρίγκες, στο πλευρό ενός ανιψιού της, του οποίου τα πόδια ακρωτηριάστηκαν. Ένας άλλος ανιψιός της, ηλικίας μόλις 6 ετών, σκοτώθηκε.

Ο στρατός αναπτύσσει νοσοκομεία εκστρατείας στη Λα Γουάιρα, καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη για επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.

Σε ένα μικρό νοσοκομείο στη γειτονική πόλη Μορόν, ο γιατρός Αουγούστο Ραμίρες εργάζεται ακατάπαυστα με όσα μέσα διαθέτει. «Χρειαζόμαστε πιεσόμετρα, γάζες, θερμόμετρα, γάντια, γύψο, παυσίπονα… τα πάντα», τόνισε στο Reuters. Ο Ραμίρες, μαζί με άλλους δυο γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, είχαν φροντίσει συνολικά 112 τραυματίες τις προηγούμενες ώρες. Εννέα εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

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