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25.06.2026 19:32

Λέκκας για Βενεζουέλα: «Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα»

25.06.2026 19:32
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Δραματική είναι η κατάσταση μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, με τις έρευνες διάσωσης να είναι σε εξέλιξη και τη δέσμευση χωρών από όλο τον κόσμο για αποστολή βοήθειας.

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε τι σημαίνει να γίνει ένας σεισμός 7 και πλέον βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αυτοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σε μία περιοχή.

Όπως είπε: «Τα 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχούν σε 2 τόνους δυναμίτιδας, ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες».

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το έαν «βλέπει» μετασεισμούς μετά τα 7,2 και τα 7,5 Ρίχτερ είπε: «Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε έναν σεισμό της τάξεως των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό όμως είναι μία προσέγγιση γιατί η κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε».

«Οι δύο αυτοί σεισμοί, οι τεράστιοι αυτοί σεισμοί, συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον, ως προς την καταστροφή των κτιρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός προξένησε βλάβες σε μεγάλου όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και απο τις δύο σεισμικές δονήσεις», ανέφερε.

«Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της νοτίου Αμερικής και της βόρειας Αμερικής, είναι τεκτονικά ρήγματα τα οποία είναι μία τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο», είπε για το εάν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα και συμπλήρωσε ότι στον ελληνικό χώρο οι σεισμοί είναι συνήθως μέχρι 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

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