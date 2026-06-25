Φωτιά στο Ηράκλειο: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο απομακρύνοντάς τον από τις φλόγες μέσα στην αγκαλιά του

Ξεχωρίζει η εικόνα ενός πυροσβέστη που επιχειρούσε στη μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μέσα σε πυκνούς καπνούς και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, διέσωσε σκύλο.

Ο πυροσβέστης πήρε αγκαλιά τον τρομαγμένο σκύλο και τον απομάκρυνε από την περιοχή όπου οι φλόγες κατέκαψαν την αποθήκη ξυλείας, μία ακόμη επιχείρηση, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε τρία σπίτια της περιοχής.

Οι πυροσβέστες σε κάθε φωτιά συγκινούν με τον αγώνα στους να σώσουν ζωές, να προστατεύσουν ανθρώπους και ζώα που κινδυνεύουν από τις φλόγες.

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