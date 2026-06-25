Κόλαση φωτιάς στο Ηράκλειο: Καίγονται σπίτια μετά από πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας – 112 για τους καπνούς

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο της Κρήτης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται δίπλα σε σπίτια. Αναφορές κάνουν λόγο για σπίτια και επιχειρήσεις που παραδόθηκαν ήδη στις φλόγες, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν πραγματική μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά. Λόγω των πυκνών καπνών που έχουν πνίξει την περιοχή, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα, με το neakriti.gr, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης για την κατάσβεσή της.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο, o δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ανέφερε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον λιγότερο ανησυχητική, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

«Ελπίζουμε να ελεγχθεί και να μην υπάρξει καμία ανθρώπινη απώλεια», τόνισε ο κ. Καλοκαιρινός.

Σύμφωνα με το LiveNews, η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικίες και μαγαζιά, με αναφορές να κάνουν λόγο για τρία σπίτια και ένα μαγαζί που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημειώθηκε και μικρή έκρηξη στον χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων, όπως αναφέρει το creta.24.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου, Γιώργος Καραντίνος, μιλώντας στο έκτακτο δελτίο της ΚΡΗΤΗ TV, ανέφερε ότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει θέσει στη διάθεση της Πυροσβεστικής όλα τα διαθέσιμα μέσα, αποστέλλοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και τις συστάσεις του 112 σχετικά με τον καπνό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ευάλωτα άτομα, καλώντας τα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, και να αποφεύγουν την εισπνοή καπνού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πυροσβέστες επιχειρούν και σε κατοικίες που βρίσκονται κοντά στο σημείο της φωτιάς, έχοντας ανέβει στον 1ο και 2ο όροφο πολυκατοικίας, καθώς και σε μπαλκόνια σπιτιών, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω κινδύνους.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με τουλάχιστον 8 οχήματα, δύναμη η οποία αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη 50, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχει και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού πάνω από την αποθήκη. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης 3 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου (GCB) του Δήμου Ηρακλείου, 2 υδροφόρες και 1 GCB από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και βυτιοφόρα ιδιωτών.

Επιπλέον, στο σημείο βρίσκεται και επιχειρεί μια ομάδα της 3η ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, στο #Ηράκλειο Κρήτης και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., η Ειδική Ομάδα Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α. της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., η Ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και 1… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Μάλιστα, ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

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🆘 Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου Κρήτης. Καπνός στη περιοχή.

‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) June 25, 2026

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται πριν από την γέφυρα του Αγίου Ιωάννη του Χωστού στη Θέρισσα και την Κορώνη Μαγαρά.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Ήδη, η επιχείρηση στην οποία ξέσπασε η φωτια έχει καταστραφεί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

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