Πάνω από μισό εκατ. ευρώ κέρδιζε η σπείρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από κεραίες κινητής – Πώς δρούσε και έθετε σε κίνδυνο το 112

Σπείρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου και άλλα εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας έπεσε στα χέρια των αρχών, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης είχε εμβέλεια σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Κορινθία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ.



Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών. Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε κίνδυνο η αδιάλειπτη λειτουργία του 112

Όπως αποκαλύπτεται, με την εξάρθρωση του κυκλώματος, πέρα από τις ζημιές που προκαλούσε στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η σπείρα, αφαιρώντας τον εξοπλισμό από τις κεραίες κινητής, ενδέχεται να επηρέαζε την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας «112».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες μπαταρίες λιθίου είναι απαραίτητες για την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών που εξυπηρετούνται μέσω των υποδομών αυτών, καθώς εγκαθίστανται στους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να λειτουργούν σαν εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις που η μόνιμη παροχή δυσλειτουργεί ή δεν λειτουργεί ή απαιτείται η λειτουργία γεννήτριας για την ηλεκτροδότηση του σταθμού.

Συνεπώς, σύμφωνα με πηγές, οι μπαταρίες λιθίου είναι απαραίτητες για την Υπηρεσία «112» και για άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Σημειώνεται ότι ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης «112» είναι απαραίτητος για την επικοινωνία πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο και χρήζουν βοήθειας, αλλά και για τη μαζική ειδοποίηση πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών κλπ. Επίσης, μέσω της Υπηρεσίας του «112», οι πολίτες λαμβάνουν μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να λάβουν οδηγίες και κατευθύνσεις.

Επομένως, η οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή δολιοφθορά στις υποδομές των σταθμών, που είναι τοποθετημένες οι μπαταρίες λιθίου συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων αυτών, με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για την ομαλή λειτουργία τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν πηγές, «η κλοπή τέτοιων μπαταριών εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών».



Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι δράστες φέρονται να πραγματοποιούσαν αρχικά κατόπτευση των στόχων τους, συλλέγοντας πληροφορίες για τη θέση των σταθμών και τα μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια μετέβαιναν στις εγκαταστάσεις με ειδικά οχήματα, παραβίαζαν τους χώρους και αφαιρούσαν τις μπαταρίες, χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό για τη μεταφορά τους.



Σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν ακόμη και καύσιμα από γεννήτριες ή άλλο εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, ενώ για να αποφεύγουν τον εντοπισμό χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία στις επικοινωνίες τους, αποκαλώντας τις μπαταρίες «τζάμια» ή «τζαμάκια» και διαχωρίζοντάς τες σε «μικρές» και «μεγάλες» ανάλογα με τη χωρητικότητά τους.



Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 105 περιπτώσεις κλοπών σε Αττική, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Κορινθία, Βοιωτία, Λάρισα και Βόλο, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων μπαταριών να ξεπερνά τις 560.000 ευρώ.





Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του εύρους δράσης της οργάνωσης.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών μπαταριών λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας.



Για τον τερματισμό της δράσης τους, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, 23 Ιουνίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Χαλκίδας, της Βοιωτίας και της Θήβας.





Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -3- ημεδαποί και ένας αλλοδαπός ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη -2- ημεδαποί για την εμπλοκή τους στην υπόθεση ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης, οι οποίοι όπως προέκυψε είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους και συνεχή εγκληματική δράση, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονταν τις τεχνικές τους γνώσεις με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.





Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:



αρχικά εντόπιζαν στους στόχους τους και συγκέντρωναν πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα ασφαλείας,

ακολούθως μετέβαιναν στην περιοχή με «επιχειρησιακά» οχήματα, παραβίαζαν τις εγκαταστάσεις των σταθμών βάσης και αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου από τον εσωτερικό εξοπλισμό, αποσύνδεαν και μετέφεραν τις μπαταρίες με κατάλληλο εξοπλισμό, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν και λοιπό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, όπως καύσιμα από γεννήτριες, και διοχέτευαν τις μπαταρίες στην αγορά μέσω δικτύου αποδοχής και μεταπώλησης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Οι κωδικοί για την «ασφαλή επικοινωνία» των μελών της οργάνωσης

Σημειώνεται ότι, οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, χρησιμοποιούσαν κατά τις επικοινωνίες τους, κωδικοποιημένες φράσεις, όπως «τζάμια» ή «τζαμάκια» και τις χώριζαν σε «μικρές», χωρητικότητας των 100 Ah και «μεγάλες», χωρητικότητας των 150Ah.

Ο 39χρονος που φέρεται ως αρχηγός και τα υπόλοιπα μέλη

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος εκάστου μέλους ως εξής:



–39χρονος, αποτελούσε το αρχηγικό μέλος, έχοντας διπλό ρόλο ως φυσικός αυτουργός και διαχειριστής του δικτύου της εκ νέου διοχέτευσης των μπαταριών στην αγορά. Ειδικότερα, η παρουσία του σε κάθε κλοπή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση της κλοπής, αναλαμβάνοντας ακόμα και ρόλο «τσιλιαδόρου», ενώ επιπλέον αναρτούσε σχετικές αγγελίες, παρέχοντας πληροφορίες και εγγυήσεις αναφορικά με την τοποθέτηση, χρήση και καλή λειτουργία των μπαταριών.

–Δύο 32χρονοι, αποτελούσαν τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης, έχοντας τον ρόλο φυσικών αυτουργών και ενεργώντας πάντα από κοινού με τον 39χρονο, με εναλλασσόμενους μεταξύ τους ρόλους. Μάλιστα, ο ένας απ’ τους δύο είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για κλοπές μπαταριών.



–52χρονος αλλοδαπός, είχε καθοριστικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, παρείχε πληροφορίες στον 39χρονο, σχετικά με τις εγκαταστάσεις, το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας των σταθμών βάσης, διευκολύνοντας σημαντικά τον σκοπό της ομάδας.



Τέλος, 58χρονος και 55χρονος, αποτελούσαν τη «σταθερή πελατεία» του 39χρονου και συνεπώς της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς λειτουργούσαν ως κλεπταποδόχοι, αφού φέρεται ότι γνώριζαν την παράνομη προέλευση των μπαταριών και κατά περίπτωση τις διέθεταν προς πώληση, είτε αγόραζαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την κανονική τους.





Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε πρόκυψε ότι, τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν τα «κέρδη» τους για την απόκτηση και κατοχή περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά jet ski), με σκοπό τη νομιμοποίηση της προέλευσής τους, ενώ παράλληλα έκαναν χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα.



Συνολικά, διενεργήθηκαν -7- έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:



-103- μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων και κατασκευαστών,

-45.000- ευρώ, καθώς και -71.000- ευρώ εντός τραπεζικής θυρίδας,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

συσκευή GPS,

καραμπίνα και φυσίγγια,

μαχαίρια, τσεκούρι και σιδερολοστό,

-2- οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και

θαλάσσιο σκάφος αναψυχής (jet ski).



Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί συνολικά –105- περιπτώσεις κλοπών μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες έλαβαν χώρα σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Λάρισας και του Βόλου, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις -560.000- ευρώ.



Επισημαίνεται ότι, οι συγκεκριμένες μπαταρίες αποτελούν κρίσιμο εξοπλισμό εφεδρικής ηλεκτροδότησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Μάλιστα, η αφαίρεσή τους δύναται να επηρεάσει τη λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

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