Κρήτη: Νεαρός που άρχισε να πυροβολεί κατέστρεψε γλέντι με 2.000 καλεσμένους 

Γλέντι γάμου με 2.000 καλεσμένους κατέστρεψε 26χρονος στην Κρήτη που άρχισε να πυροβολεί.

Ο 26χρονος αργά το βράδυ έβγαλε 9αρι όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Ο λυράρης αναστατωμένος διέκοψε το πρόγραμμα και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αποχώρησαν από τον χώρο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις πρόσφατες αυστηροποιημένες διατάξεις που αφορούν την οπλοφορία και την οπλοχρησία.

Ο νεαρός είναι πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου και έχει άδεια σκοπευτικού συλλόγου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη άδεια δεν φέρεται να δικαιολογεί τη μεταφορά και κατοχή του όπλου στον χώρο της εκδήλωσης.

Συνελήφθησαν, επίσης, οι γονείς και ο αδελφός του νεαρού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από το σπίτι του κατασχέθηκαν πιστόλι και μαχαίρια. Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος στην κατοικία του, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιστόλι και μαχαίρια..

Ο ίδιος στην κατάθεση του υποστήριξε ότι έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, επειδή αντιλήφθηκε κάποιο περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το cretalive.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι των πυροβολισμών φέρεται να προηγήθηκε παρεξήγηση με πρόσωπο που βρισκόταν στο γλέντι, κι ο διαπληκτισμός ενδεχομένως έπαιρνε δυσάρεστη.

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