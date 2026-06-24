Πέθανε ξαφνικά τουρίστρια στα Κουφονήσια – Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν επί 1,5 ώρα

Σοκ έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας στο Κουφονήσι, η οποία έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Λίγες ώρες πριν από την κατάρρευσή της, είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα του Κουφονησίου και στη συνέχεια είχε βγει για ποτό, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγική εξέλιξη.

Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές.

Οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν επί περίπου μιάμιση ώρα να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύντροφος της νεαρής, με τον οποίο περνούσε τις τελευταίες ημέρες στο νησί, κλήθηκε να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τον θάνατο του Άγγελου: «Έχει δείκτη νοημοσύνης 63, αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα διαφορετικά», κατέθεσε ψυχολόγος που εξέτασε τη μητέρα

Τέμπη: Στις 30 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης με την εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων

«Ξήλωσαν» κύκλωμα στη Μύκονο που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά – 5 συλλήψεις, ανάμεσά τους και επιχειρηματίας