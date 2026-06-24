search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 18:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 17:49

Πέθανε ξαφνικά τουρίστρια στα Κουφονήσια – Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν επί 1,5 ώρα

24.06.2026 17:49
koufonisi

Σοκ έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας στο Κουφονήσι, η οποία έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Λίγες ώρες πριν από την κατάρρευσή της, είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα του Κουφονησίου και στη συνέχεια είχε βγει για ποτό, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγική εξέλιξη.

Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές.

Οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν επί περίπου μιάμιση ώρα να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύντροφος της νεαρής, με τον οποίο περνούσε τις τελευταίες ημέρες στο νησί, κλήθηκε να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τον θάνατο του Άγγελου: «Έχει δείκτη νοημοσύνης 63, αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα διαφορετικά», κατέθεσε ψυχολόγος που εξέτασε τη μητέρα

Τέμπη: Στις 30 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης με την εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων

«Ξήλωσαν» κύκλωμα στη Μύκονο που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά – 5 συλλήψεις, ανάμεσά τους και επιχειρηματίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA – Οι λόγοι του «διαζυγίου»

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας» την Τρίτη (23/6)

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

tile8easi
MEDIA

Ακόμα πιο ψηλά η τηλεθέαση του Alpha την Τρίτη (23/6)

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Δικομματισμός ξανά με τον Τσίπρα στο 21,4% και μονοψήφια διαφορά από ΝΔ – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Καρυστιανού

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 18:59
EKTAKTI EPIKAIROTITA
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA – Οι λόγοι του «διαζυγίου»

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας» την Τρίτη (23/6)

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

1 / 3