Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Βαρυμπόμπη

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας της Βαρυμπόμπης.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

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