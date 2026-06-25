Από τύχη βγήκαν ζωντανοί οι χειριστές – Το επικρατέστερο σενάριο για την πτώση του ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια της πτώσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή Λίμνη Αώου στο Μέτσοβο.

Ο απόστρατος ιπτάμενος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και ταξίαρχος εν αποστρατεία, Μάμας Κρασσάς εκτίμησε μιλώντας στο thesspost ότι η πτώση προκλήθηκε από απώλεια αέρος.

«Οι χειριστές σε αυτά τα ιπτάμενα μέσα είναι έμπειροι, το ότι το ελικόπτερο κατέβηκε, ακούμπησε στο νερό και στη συνέχεια οι έλικες και μετά βούλιαξε, σημαίνει ότι είχε απώλεια ισχύος, δηλαδή μηχανική βλάβη. Είναι ένα περιστατικό που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, μηχανήματα είναι. Δεν έχει να κάνει με παλαιότητα, καθώς είναι ελικόπτερα καινούργιας τεχνολογίας διασκευασμένα σε πυροσβεστικά. Ελέγχονται πάρα πολύ τακτικά και γίνεται service. Δεν επρόκειτο για σφάλμα χειριστή, εκτιμώ με την εμπειρία μου ότι κατά 90% είχε απώλεια ισχύος και γι’αυτό δεν πρόλαβαν, πιστεύω, να μιλήσουν στον ασύρματο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μάμας Κρασσάς εξήγησε ότι τα περιθώρια αντίδρασης είναι περιορισμένα. «Όταν βρίσκεσαι 1-2 μέτρα πάνω από το νερό και παθαίνεις απώλεια ισχύος, πέφτεις απευθείας μέσα στο νερό. Η μόνη σου αντίδραση είναι να σβήσεις τον κινητήρα τελείως, γιατί μπορεί η έλικα για δευτερόλεπτα να περιστρέφεται στο νερό και να χτυπήσεις, όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, έκαναν όλα τα προβλεπόμενα»

«Από θαύμα βγήκαν σώοι. Ήταν σε γλυκό νερό και με τις στολές που φοράνε, βουλιάζουν παρά πολύ εύκολα. Το να βγουν από ένα βυθιζόμενο ελικόπτερο, να βγουν στην επιφάνεια και να κολυμπήσουν για να βγουν στην ακτή, νομίζω ότι χρειάζεται θεία επέμβαση», κατέληξε.

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