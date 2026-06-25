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25.06.2026 13:06

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από «καρτέρι» του 26χρονου ληστή σε ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ

25.06.2026 13:06
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Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του κακοποιού, ο οποίος δεν δίσταζε να επιτίθεται σε ηλικιωμένες γυναίκες, προκειμένου να αρπάξει κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται η επίθεση που εξαπέλυσε ο 26χρονος σε βάρος μίας ηλικιωμένης γυναίκας, που κινείτο με τη βοήθεια μπαστουνιού, μέσα στο ασανσέρ πολυκατοικίας που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης φαίνεται παραμόνευε εντός της πολυκατοικίας και μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μπήκε στο ασανσέρ κατέβηκε από τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα και της επιτέθηκε για να την ληστέψει.

Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (23/6) στις Συκιές και κατά τον έλεγχο φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 26χρονος λήστεψε τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες κατά το διάστημα από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου. Ο δράστης έστηνε καρτέρι στις ανυποψίαστες γυναίκες στις εισόδους ή στο εσωτερικό πολυκατοικιών, ασκούσε βία σε βάρος τους και τις λήστευε, με τη λεία του να ξεπερνά τα 7.000 ευρώ.

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ήταν τόσο βίαιος ο δράστης που κινδύνευσε η ζωή των θυμάτων του, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία κατά εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

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