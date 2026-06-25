Πάτρα: Ηλικιωμένος πήρε το αυτοκίνητο λουόμενου επειδή το πέρασε για δικό του – Τον βρήκαν στο κέντρο της πόλης

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στην παραλιακή περιοχή του Ακταίου στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας που είχε πάει για μπάνιο διαπίστωσε, επιστρέφοντας στην ακτή, ότι το αυτοκίνητό του είχε εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πατρινός είχε σταθμεύσει το Ι.Χ. του κοντά στην παραλία και, πριν κατευθυνθεί στη θάλασσα, άφησε τα κλειδιά πάνω στη μίζα του οχήματος.

Αφού απόλαυσε το μπάνιο του, επέστρεψε στο σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητο, όμως αυτό είχε εξαφανιστεί.

Αρχικά πίστεψε ότι ίσως είχε μπερδευτεί σχετικά με το σημείο στάθμευσης και άρχισε να αναζητά το όχημα στην ευρύτερη περιοχή. Όταν όμως διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε πουθενά, κατάλαβε πως πιθανότατα είχε πέσει θύμα κλοπής και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικά ξεκίνησαν αναζητήσεις και λίγο αργότερα εντόπισαν το μαύρο Ι.Χ. να κινείται στο κέντρο της Πάτρας.

Η συνέχεια, ωστόσο, αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική από ό,τι αρχικά φαινόταν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος χωρίς να το αντιληφθεί είχε πάρει λάθος όχημα. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης.

Καθώς περπατούσε στην παραλία του Ακταίου, είδε το σταθμευμένο αυτοκίνητο, θεώρησε ότι ήταν το δικό του, μπήκε μέσα, βρήκε τα κλειδιά στη μίζα και έφυγε, χωρίς να αντιληφθεί ότι οδηγούσε ξένο όχημα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε ένας παλαίμαχος διαιτητής, ο οποίος συνάντησε τον ηλικιωμένο, τον σταμάτησε και τον ρώτησε πού κατευθυνόταν.

Αντιλαμβανόμενος ότι ο άνδρας βρισκόταν σε σύγχυση, ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Έτσι, ο συναγερμός έληξε χωρίς περαιτέρω συνέπειες, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου μετέβησαν οι οικείοι του για να τον παραλάβουν.

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Σύλληψη αξιωματικού της ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη – Φέρεται να απέκρυψε φύλο και ηλικία

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Έξαλλος ο αδελφός του θύματος με τη σύζυγο του καθ’ ομολογία δολοφόνου – «Ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει» (Video)