Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Έξαλλος ο αδελφός του θύματος με τη σύζυγο του καθ’ ομολογία δολοφόνου – «Ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει» (Video)

Μένεα πνέει κατά της συζύγου του καθ’ ομολογία δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο αδελφός του θύματος, με αφορμή προσβλητικές και προκλητικές δηλώσεις της.

Μιλώντας στον στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Λεβεντάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «έχω να πω κάτι γι’ αυτή τη γυναίκα ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνει τον σταυρό της που δεν την έχει σφάξει όσα χρόνια είναι μαζί που δηλώνει 20 χρόνια, και όχι να βγαίνει και να βρίζει την αδερφή μου», ενώ αναφερόμενος στην επιμονή της γυναίκας αυτής να επιτίθεται στην αδερφή του παρά την ομολογία του συζύγου της, πρόσθεσε «ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει, ας κάνει ό,τι θέλει η κυρία αυτή».

Ο Γιάννης Λεβεντάκης ζήτησε, επίσης, «να μην γίνει αυτό που γίνεται συνήθως με τους δράστες, να φάει μια ποινή και λόγω έτσι, λόγω αλλιώς να είναι σε 5-6 χρόνια έξω. Θέλω ισόβια με πολύ βασανιστικό τρόπο, όχι να φάει μόνο ισόβια», ενώ για τον καθ’ ομολογία δολοφόνο είπε ότι «τον γνώρισα δύο μήνες πριν, τρεις, που του έδωσε προφανώς η αδερφή μου το τηλέφωνό μου και με ρώτησε κάτι για το αυτοκίνητό του».

Ο αδελφός του θύματος απέρριψε κάθε άλλη εκδοχή για το έγκλημα, λέγοντας ότι «το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στεναχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι», και τόνισε ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν φοβόταν τον ενοικιαστή, «ίσα ίσα θεωρούσα ότι είχαν καλές σχέσεις γιατί ερχόταν η γυναίκα του στο πατρικό σπίτι, έβγαινε η αδερφή μου, μιλούσαν»

Μιλώντας στο MEGA, η σύζυγος του καθ’ ομολογία δολοφόνου χαρακτήρισε «περίεργη» και «παράξενη» την Σταυρούλα Λεβεντάκη ενώ είπε για τη σχέση της με τον σύζυγό της: «Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

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