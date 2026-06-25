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25.06.2026 11:17

Λάρισα: Κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του και απειλούσε να την κάψει ζωντανή – Είχε και… τσεκούρι!

25.06.2026 11:17
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Άγριο επεισόδιο με ομηρία το πρωί της Τετάρτης στη Λάρισα με έναν 50χρονο άνδρα ο οποίος απειλούσε να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.

Όλα έγιναν στη συνοικία της Φιλιππούπολης γύρω στις 10 το πρωί, όταν ο 50χρονος μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε εντός του σπιτιού κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.

Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.

Ο 50χρονος μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη για να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.

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