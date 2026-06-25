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25.06.2026 09:53

Πέραμα: Επιβάτης λεωφορείου έβγαλε… όπλο και απείλησε τον οδηγό!

25.06.2026 09:53
LEOFORIO

Στιγμές τρόμου σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα όταν ένας επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στη γραμμή Νίκαια – Πέραμα, ένας επιβάτης ζήτησε να αποβιβαστεί στην περιοχή Καζάνια, χωρίς όμως να πατήσει το κουμπί «στοπ» για να ειδοποιήσει τον οδηγό.

Όταν το λεωφορείο προσπέρασε τη στάση, ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί από τον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, ακολουθώντας τον κανονισμό ασφαλείας.

Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο επιβάτης έβγαλε όπλο και τον απείλησε. Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, καθώς ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:44
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