Πέραμα: Επιβάτης λεωφορείου έβγαλε… όπλο και απείλησε τον οδηγό!

Στιγμές τρόμου σε δρομολόγιο λεωφορείου στο Πέραμα όταν ένας επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στη γραμμή Νίκαια – Πέραμα, ένας επιβάτης ζήτησε να αποβιβαστεί στην περιοχή Καζάνια, χωρίς όμως να πατήσει το κουμπί «στοπ» για να ειδοποιήσει τον οδηγό.

Όταν το λεωφορείο προσπέρασε τη στάση, ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί από τον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, ακολουθώντας τον κανονισμό ασφαλείας.

Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο επιβάτης έβγαλε όπλο και τον απείλησε. Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, καθώς ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές.

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