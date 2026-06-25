Χαλαζόπτωση και καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες στο Αμύνταιο (video)

Ζημιές σε καλλιέργειες και δρόμους που έγιναν ποτάμια προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και το χαλάζι που έπεσε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Βεγόρα στο Αμύνταιο.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού μετέτρεψαν δρόμους και αγροτικές εκτάσεις σε μικρούς χειμάρρους, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα σοβαρές φαίνεται να είναι οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, καθώς αγρότες της περιοχής αναφέρουν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες όπως ροδάκινα και κεράσια σημειώθηκαν στις περιοχές Μανιακίου και Αντίγονου.

Κατά την ίδια πηγή από την έντονη χαλαζόπτωση και τον αέρα υποχώρησε η περίφραξη του γηπέδου 5 x 5 στη Βεγόρα καταπλακώνοντας αγροτικά μηχανήματα σε γειτονικό οικόπεδο.

Πηγή: kozan.gr

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