Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη (25/6), η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026, με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στο μάθημα των Ισπανικών.

Πρόκειται για το τελευταίο Ειδικό Μάθημα του φετινού εξεταστικού κύκλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Ισπανικών:

Σήμερα το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων

Την ίδια στιγμή, αντίστροφα μετρούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλήνιες, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των μαθημάτων θα ανακοινωθούν μετά τις 13:00 το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου των Πανελληνίων και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά μάθημα.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

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