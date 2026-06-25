search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 10:36

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

25.06.2026 10:36
PANELLINIES345

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη (25/6), η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026, με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στο μάθημα των Ισπανικών.

Πρόκειται για το τελευταίο Ειδικό Μάθημα του φετινού εξεταστικού κύκλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Ισπανικών:

Λήψη

Σήμερα το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων

Την ίδια στιγμή, αντίστροφα μετρούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλήνιες, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των μαθημάτων θα ανακοινωθούν μετά τις 13:00 το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου των Πανελληνίων και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά μάθημα.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

Διαβάστε επίσης:

Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

Πέραμα: Επιβάτης λεωφορείου έβγαλε… όπλο και απείλησε τον οδηγό!

Πώς ο 90χρονος που είχε μαζί του μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού στο «Αττικόν» (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Στο στόχαστρο η κατάργηση του β’ γύρου

xeirourgeio
ΥΓΕΙΑ

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

PANELLINIES345
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

stavraki-sintrofos-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά» (Video)

porsche_911
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Porsche 911: Πότε θα γίνει αμιγώς ηλεκτρική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ με... μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:44
thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Στο στόχαστρο η κατάργηση του β’ γύρου

xeirourgeio
ΥΓΕΙΑ

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

PANELLINIES345
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

1 / 3