Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη – Φέρεται να απέκρυψε φύλο και ηλικία

Δικογραφία σε βάρος 28χρονης σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για αδικήματα που αφορούν γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανάκριση, την οποία προκάλεσε προηγούμενη καταγγελία, προέκυψε ότι η 28χρονη διατηρούσε, από τον περυσινό Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σχέση με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να είχε αποκρύψει ή παραποιήσει στοιχεία για την πραγματική της ταυτότητα, τόσο ως προς το φύλο όσο κι ως προς την ηλικία, παραπλανώντας την ανήλικη.

Οι γενετήσιες πράξεις, κατά την ίδια καταγγελία, φαίνεται πως λάμβαναν χώρα στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 28χρονη, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φέρεται να παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με την ανήλικη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

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