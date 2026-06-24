search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 12:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 10:58

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο για ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Χτύπησε τους αστυνομικούς

24.06.2026 10:58
sillipsi_andras_pixabay

Την εξιχνίαση ληστειών με θύματα κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, που διαπράχθηκαν σε εισόδους ή στο εσωτερικό πολυκατοικιών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 26χρονος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026, ο κατηγορούμενος φέρεται να διέπραξε τέσσερις ληστείες, χρησιμοποιώντας σωματική βία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων. Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε, χθες το απόγευμα, στις Συκιές και κατά τον έλεγχο φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της

Πανάκριβο το μπάνιο στην Αττική: Πόσο κοστίζουν οι βουτιές σε οργανωμένες παραλίες

Θάσος: «Συγγνώμη, λάθος» λέει η εταιρεία που απαίτησε ναύλο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – «Νομίζαμε ότι είναι ιδιωτικό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
clive-davis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Clive Davis: Ένα «ιερό τέρας» της μουσικής βιομηχανίας λιγότερο

kontolazos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Κοντολάζος για την απουσία από τον γάμο της κόρης του – «Δεν με κάλεσε, καλή ζωή να έχουν» (Video)

cybercrime_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 17χρονος για εκβιασμούς και bullying μέσω διαδικτύου – Ήταν μέλος του διαβόητου κυκλώματος «764»

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Ναύπακτο (Photo) - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κάρπαθο μεγέθους 5,1 Ρίχτερ

india-ergazomenoi-texniti-noimosini-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Εργάτες εκπαιδεύουν την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να τους αντικαταστήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 12:00
clive-davis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Clive Davis: Ένα «ιερό τέρας» της μουσικής βιομηχανίας λιγότερο

kontolazos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Κοντολάζος για την απουσία από τον γάμο της κόρης του – «Δεν με κάλεσε, καλή ζωή να έχουν» (Video)

cybercrime_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 17χρονος για εκβιασμούς και bullying μέσω διαδικτύου – Ήταν μέλος του διαβόητου κυκλώματος «764»

1 / 3