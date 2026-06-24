Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το χρονικό της σύλληψης στη Νεάπολη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της.

Η δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 37χρονη ήταν εμφανώς ζαλισμένη, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

Θάσος: «Συγγνώμη, λάθος» λέει η εταιρεία που απαίτησε ναύλο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – «Νομίζαμε ότι είναι ιδιωτικό»

Δημογλίδου για δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του

Ηλεία: 46χρονη κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της για απόπειρα βιασμού