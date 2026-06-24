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24.06.2026 09:30

Ηλεία: 46χρονη κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της για απόπειρα βιασμού

24.06.2026 09:30
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Εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ίδιο της το σπίτι φέρεται να έζησε μια 46χρονη γυναίκα στην περιοχή της Ζαχάρως Ηλείας, καθώς τον 52χρονο εν διαστάσει σύζυγό της για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στην αστυνομία, η γυναίκα έκανε ντους όταν ο 52χρονος μπήκε στο μπάνιο, τράβηξε την κουρτίνα και προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εναντίον της.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η 46χρονη, σοκαρισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί και του ζήτησε να μην την ξαναγγίξει. Όπως υποστηρίζει, όμως, εκείνος επέμεινε, επιχείρησε άλλες δύο φορές να επαναλάβει την πράξη και άρχισε να την απειλεί για τη ζωή της.

Την ώρα του περιστατικού μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, άκουσαν τις απειλές.

Τρομοκρατημένη και φοβούμενη για την ασφάλεια τη δική της και των παιδιών της, η 46χρονη εγκατέλειψε το σπίτι και κατέφυγε σε φιλικό πρόσωπο. Στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ζαχάρως προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου, ο οποίος κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

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