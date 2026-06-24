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24.06.2026 08:49

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 29χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον σύντροφό της

24.06.2026 08:49
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Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Από την επίθεση, ο 24χρονος Έλληνας υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

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