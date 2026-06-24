search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 10:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 08:24

Εξαφάνιση 26χρονου από την Αθήνα – Αγνοείται από τις 16 Ιουνίου

24.06.2026 08:24
exafanisi_stabourlos

Συναγερμός στην αστυνομία για την εξαφάνιση του Γεώργιου Σταμπούρλου, 26 ετών, από την Αθήνα. Πληροφορίες για τον νεαρό άνδρα έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη του Γεώργιου Σταμπούρλου χάθηκαν πρωινές ώρες της 16ης Ιουνίου από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 23 Ιουνίου για την εξαφάνιση 26χρονου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σταμπούρλος Γεώργιος έχει ύψος 1.73 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Αιγάλεω: Συνεχίζει να καίει για πάνω από 16 ώρες – Αναζωπύρωση και διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως

Πανελλαδικές 2026: Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Καιρός: Ατμοσφαιρική διάταξη φωτιά.. δίνει καύσωνα στην Δ. Ευρώπη και χαρίζει κανονικότητα και μπόρες στην χώρα μας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vissi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Αυτό είναι το κόστος για τη συναυλία – υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ (Video)

XANIA NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του

peiraiws megalou trapeza
BUSINESS

Πειραιώς: Στο επίκεντρο η Ήπειρος με επενδύσεις, καινοτομία και νέα επιχειρηματικά σχέδια

vitamines-natalia-blauth-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Τελικά πόσο προστατεύουν το ασβέστιο και η βιταμίνη D από τα κατάγματα; Το απρόσμενο εύρημα μιας νέα μελέτης

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 46χρονη κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της για απόπειρα βιασμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 10:04
vissi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Αυτό είναι το κόστος για τη συναυλία – υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ (Video)

XANIA NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του

peiraiws megalou trapeza
BUSINESS

Πειραιώς: Στο επίκεντρο η Ήπειρος με επενδύσεις, καινοτομία και νέα επιχειρηματικά σχέδια

1 / 3