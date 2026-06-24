search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 08:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 07:44

Φωτιά στο Αιγάλεω: Συνεχίζει να καίει για πάνω από 16 ώρες – Αναζωπύρωση και διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως

24.06.2026 07:44
aigaleo new

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού, στα όρια με το Αιγάλεω, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της.

Περισσότερες από 16 ώρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά εξακολουθεί να καίει λόγω του τεράστιου όγκου εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου. Από το κτίριο εξακολουθούν να αναδύονται πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με συνεχή ρίψη νερού.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, γεγονός που αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Αναζωπύρωση και νέα κινητοποίηση

Το πρωί της Τετάρτης καταγράφηκε αναζωπύρωση στην αποθήκη, με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι προσπάθειες των πυροσβεστών για τον περιορισμό των εστιών και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική λόγω της καύσης πλαστικών υλικών, με τις Αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των κατοικιών τους.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως

Λόγω της αναζωπύρωσης και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε επίσης

Πανελλαδικές 2026: Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Καιρός: Ατμοσφαιρική διάταξη φωτιά.. δίνει καύσωνα στην Δ. Ευρώπη και χαρίζει κανονικότητα και μπόρες στην χώρα μας

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός πέθανε μετά από επιπλοκές στον τοκετό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aigaleo new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αιγάλεω: Συνεχίζει να καίει για πάνω από 16 ώρες – Αναζωπύρωση και διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως

panelladikes_1406_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Μέτρα για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών ζητά η ΟΤΟΕ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ΑΤΜ την Παρασκευή (video)

cakemilo_nutela
CUCINA POVERA

Κέικ μήλου με νουτέλα

melisses new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο εκατομμύρια μέλισσες απελευθερώθηκαν μετά από ατύχημα με φορτηγό στο Τέξας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

tsipras-tomearxes-82348
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Οι εκπλήξεις της λίστας με τους τομεάρχες – Οι ηχηρές μεταγραφές, το «άρωμα» ΠΑΣΟΚ, οι επιχειρηματίες και οι «περιφερειακοί» του ΣΥΡΙΖΑ

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 07:58
aigaleo new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αιγάλεω: Συνεχίζει να καίει για πάνω από 16 ώρες – Αναζωπύρωση και διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως

panelladikes_1406_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Μέτρα για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών ζητά η ΟΤΟΕ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ΑΤΜ την Παρασκευή (video)

1 / 3