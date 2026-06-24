Καιρός: Ατμοσφαιρική διάταξη φωτιά.. δίνει καύσωνα στην Δ. Ευρώπη και χαρίζει κανονικότητα και μπόρες στην χώρα μας

Αυτό που συμβαίνει στον ευρωπαϊκό χάρτη τις τελευταίες ώρες είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και σπάνιο για τα τελευταία χρόνια. Μια εντυπωσιακή ατμοσφαιρική κυκλοφορία στέλνει ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες μέχρι και τις σκανδιναβικές χώρες, φέρνοντας επίπεδα καύσωνα για τα δεδομένα τους, την ώρα που η δυτική Ευρώπη –και κυρίως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία– «ψήνεται» παρατεταμένα. Κι όμως, αυτή ακριβώς η διάταξη λειτουργεί ως ασπίδα για τη χώρα μας. Αποτέλεσμα; Η Ελλάδα βιώνει μέχρι στιγμής απόλυτα φυσιολογικές θερμοκρασίες αλλά και υπέροχα διαστήματα δροσιάς, ιδίως τις πρωινές ώρες, γλιτώνοντας από τα ακραία σενάρια των γειτόνων μας.

Το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει τις επόμενες ημέρες ελαφρώς πιο εξασθενημένο, πράγμα που σημαίνει ότι η φυσιολογική ζεστούλα τις θερμές ώρες της ημέρας θα απασχολεί κυρίως τις δυτικές περιοχές και τοπικά το εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα όμως, η αστάθεια παραμένει πεισματικά στο προσκήνιο, με τις βροχές, τις μπόρες και τις καταιγίδες να δηλώνουν ξανά «παρούσες» σε διάφορες περιοχές. Αυτό το άκρως αλλοπρόσαλλο σκηνικό φαίνεται πως θα μας συντροφεύσει μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου… και μετά έχει ο Θεός!

Το μενού της ημέρας περιλαμβάνει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Βαθμιαία, όσο βαδίζουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι συννεφιές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ κυρίως στα ορεινά θα ξεσπάσουν σποραδικές καταιγίδες. Ευτυχώς, από τις βραδινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά θα είναι πιο χαλαροί στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα αγγίζουν τα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα κρατήσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα δείξει τους απολύτως υποφερτούς 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως μην αφήσετε ακόμα τις ομπρέλες σας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ (στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ), με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Ήδη από το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα πάντως να παρουσιάζουν ύφεση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα δείξει από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μπορεί η αστάθεια να επιμένει και να μας χαλάει για λίγο τα απογευματινά σχέδια αυτές τις ημέρες, όμως μην ανησυχείτε καθόλου. Η νέα εβδομάδα υπόσχεται να μπει άκρως καλοκαιρινή, στρώνοντας το χαλί για τις πρώτες μεγάλες εξορμήσεις του Ιουλίου!

Καθώς, λοιπόν, η υπόλοιπη Ευρώπη αναζητά απεγνωσμένα καταφύγιο από τη ζέστη, εμείς απολαμβάνουμε τις ανάσες δροσιάς και το μελτέμι μας. Έχετε το νου σας στα ξαφνικά απογευματινά σύννεφα αν βρεθείτε σε ορεινά κομμάτια, κρατήστε την ομπρέλα σε ετοιμότητα και απολαύστε ένα απόλυτα ελληνικό και ισορροπημένο καλοκαίρι. Να είστε καλά και να προσέχετε.

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