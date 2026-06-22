Γιατί «βράζει» η Δυτική Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα «δροσίζεται» από βοριάδες – Η ανάλυση του Σάκη Αρναούτογλου

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι «λιώνουν» από την έντονη ζέστη και μάλιστα για δεύτερη φορά, μετά τον καύσωνα που βίωσε η Δυτική Ευρώπη τον Μάιο, στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλά ανεκτές, θυμίζοντας δροσερές ημέρες καλοκαιριού.

Όπως εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου, αυτή η αντίθεση οφείλεται στην ίδια ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ένας ισχυρός θερμικός θόλος πάνω από τη δυτική πλευρά της Γηραιάς Ηπείρου εγκλωβίζει τη ζέστη, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη δημιουργία βοριάδων στην ανατολική του πλευρά, επηρεάζοντας και την Ελλάδα.

Ο θερμικός θόλος παγιδεύει τη ζέστη

Όλα ξεκινούν όταν πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αρχίζουν να μεταφέρονται προς τη Δυτική Ευρώπη (κόκκινα βέλη). Ταυτόχρονα, ψηλά στην ατμόσφαιρα δημιουργείται ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων (Υ) που λειτουργεί σαν ένα τεράστιο καπάκι πάνω από την περιοχή. Αυτός είναι ο λεγόμενος θερμικός θόλος. Κάτω από αυτό το «καπάκι» ο ζεστός αέρας δυσκολεύεται να διαφύγει προς τα πάνω, ενώ ο ήλιος συνεχίζει να θερμαίνει το έδαφος. Έτσι η ζέστη παγιδεύεται και συσσωρεύεται μέρα με τη μέρα.

Πώς κυκλοφορεί ο αέρας στην Ευρώπη

Ο θερμικός θόλος δεν επηρεάζει μόνο τις περιοχές που βρίσκονται από κάτω του. Γύρω από το σύστημα υψηλών πιέσεων (Υ) ο αέρας κυκλοφορεί σαν τα αυτοκίνητα γύρω από μια μεγάλη κυκλική πλατεία. Στο Βόρειο Ημισφαίριο η κυκλοφορία γίνεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Έτσι, στη δυτική πλευρά του θόλου ο αέρας ανεβαίνει προς βορρά (κόκκινα βέλη), ενώ στην ανατολική πλευρά κατεβαίνει προς τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο (μπλε βέλη).

Οι βοριάδες που «δροσίζουν» την Ελλάδα

Καθώς αυτός ο αέρας (μπλε βέλη) κατηφορίζει προς το Αιγαίο, δημιουργείται βόρεια ροή αέρα στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται περιοχή σχετικά χαμηλότερων πιέσεων (Χ). Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο σύστημα υψηλών πιέσεων (Υ) και στην περιοχή χαμηλότερων πιέσεων (Χ), τόσο ισχυρότεροι μπορούν να γίνουν οι βοριάδες. Οι άνεμοι αυτοί μεταφέρουν έτσι προς την Ελλάδα και το Αιγαίο δροσερότερες αέριες μάζες από βορειότερες περιοχές, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμένει τελικά πιο ανεκτή σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον θερμικό θόλο.

Η ίδια ατμοσφαιρική κυκλοφορία φέρνει ζέστη και δροσιά ταυτόχρονα

Το αποτέλεσμα μοιάζει παράξενο αλλά είναι απολύτως λογικό, τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος αντικυκλώνας (Υ) που λειτουργεί σαν «καπάκι» και εγκλωβίζει τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη, καθορίζει ταυτόχρονα και τη φορά των ανέμων γύρω του. Έτσι, στην ανατολική του πλευρά δημιουργείται βόρεια ροή αέρα προς τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο (μπλε βέλη), ενώ νοτιότερα βρίσκεται η περιοχή χαμηλότερων πιέσεων (Χ).

Με απλά λόγια: ο θερμικός θόλος της Δυτικής Ευρώπης και οι βοριάδες στην ανατολική πλευρά του είναι δύο διαφορετικές εκδηλώσεις της ίδιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Οι πρώτοι εγκλωβίζουν τη ζέστη κάτω από το «καπάκι», ενώ οι δεύτεροι μεταφέρουν δροσερότερες αέριες μάζες προς την περιοχή μας, κάνοντας τη θερμοκρασία συνήθως πιο υποφερτή.

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