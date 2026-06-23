Κρήτη: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη λίγο πριν τη δολοφονία της

Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο προσκήνιο γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά Κρήτης, η εξαφάνιση της οποίας απασχόλησε επί ημέρες τις Αρχές και την κοινή γνώμη, πριν αποκαλυφθεί το τραγικό τέλος της.

Κομβικό υλικό για την έρευνα αποτελεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατοικίας της περιοχής, το οποίο προβλήθηκε από το Live News. Σε αυτό αποτυπώνεται η τελευταία γνωστή διαδρομή της 45χρονης λίγο πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή της, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Στα πλάνα η Σταυρούλα Λεβεντάκη διακρίνεται να κατευθύνεται προς το σπίτι όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δολοφονήθηκε. Η εικόνα τη δείχνει να περπατά, έχοντας μαζί της κάποια αντικείμενα που εκτιμάται ότι είναι σακούλες.

«Φαίνεται στην κάμερα να μην κρατάει οτιδήποτε, να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γυρίζει πίσω στα Χανιά, να είναι διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγαν κάποιοι μάρτυρες, αλλά και ο ίδιος ο δράστης. Αυτό είναι το βίντεο που ουσιαστικά καθοδήγησε τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας», ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο αστυνομικός συντάκτης αποκάλυψε ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί σοκ. Η έρευνα δείχνει ότι ο 43χρονος είχε χρησιμοποιήσει χαρτοταινία για να κλείσει το στόμα της γυναίκας, χωρίς όμως αυτή να διαθέτει ισχυρή συγκολλητική ιδιότητα. Η 45χρονη φέρεται να κατάφερνε να την απομακρύνει και να καλεί σε βοήθεια. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ύστερα από διαδοχικές προσπάθειες να την ακινητοποιήσει και να την εμποδίσει να φωνάζει, ο δράστης τής επέφερε τα χτυπήματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης 23/6, ο 43χρονος μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για την υπόθεση παράνομης καλλιέργειας κάνναβης. Η συγκεκριμένη διαδικασία προηγήθηκε της ολοκλήρωσης της δικογραφίας που αφορά στην ανθρωποκτονία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το κίνητρο της δολοφονίας

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης προκειμένου να εξακριβώσουν τι οδήγησε στο έγκλημα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη συνομιλία που είχε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος με τη σύζυγό του, η οποία περιλαμβάνεται στα στοιχεία της έρευνας.

Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι στο παρελθόν είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Όπως έχει καταθέσει, στις 30 Μαΐου η 45χρονη επισκέφθηκε το ακίνητο που του νοίκιαζε για να πραγματοποιήσει έλεγχο. Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση, όταν η γυναίκα τον απείλησε -όπως υποστηρίζει- ότι θα αποκαλύψει τη σχέση τους στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το κίνητρο της δολοφονίας να συνδέεται με τη σχέση του δράση με τη σύζυγό του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος ήταν παντρεμένος εδώ και χρόνια και φέρεται να εξαρτιόταν σημαντικά από τη σύζυγό του.

«Η φράση της Σταυρούλας “θα το πω στη γυναίκα σου” φέρεται να είναι η αιτία που έκανε τον Σκοπιανό να της επιτεθεί, σύμφωνα με τις Αρχές», είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αξιολογούν και το γεγονός ότι ο γάμος του 43χρονου με την Ελληνίδα σύζυγό του, η οποία κατάγεται από την Κρήτη και κατοικεί μόνιμα στο νησί, φαίνεται να του είχε προσφέρει ουσιαστικά οφέλη, καθώς μετά τον γάμο απέκτησε άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

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