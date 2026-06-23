Αλλάζει ο σχολικός «χάρτης»: Ποια σχολεία κλείνουν, ποια συγχωνεύονται και πού ανοίγουν νέες μονάδες

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Νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2026-2027, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 23/6.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, έχουν υπογραφεί Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν «στοχευμένες μεταβολές στο σχολικό δίκτυο, μέσω ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων και προαγωγών σχολικών μονάδων» και, παράλληλα, θα ενισχυθούν οι δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, «με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, την καλύτερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων και την προσαρμογή του σχολικού δικτύου στις σύγχρονες δημογραφικές και εκπαιδευτικές ανάγκες».
«Με σχέδιο, ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
Όπως σημείωσε, «η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η αναβάθμιση σχολείων που παρουσιάζουν αυξημένη μαθητική δυναμική και η προσαρμογή του δικτύου όπου παρατηρούνται δημογραφικές μεταβολές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για ένα πιο λειτουργικό, δίκαιο και αποτελεσματικό δημόσιο σχολείο».
Όσον αφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι «η δημιουργία νέων δομών και η αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες μάθησης και ουσιαστική υποστήριξη κάθε παιδιού».
«Στόχος μας είναι κάθε μαθητής/τρια, σε κάθε γωνιά της χώρας, να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα του δίνει τα εφόδια για να προοδεύσει και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του», κατέληξε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι παρεμβάσεις αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως ακολούθως:
Ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες:
– Ιδρύονται Λυκειακές τάξεις στις κάτωθι σχολικές μονάδες, προκειμένου οι μαθητές/-τριες να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ίδιο τύπο σχολείου:
Στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση:
– Ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:
– Προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
– Καταργούνται 2 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες και δεν λειτουργήσαν ποτέ από την ίδρυσή τους.
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