Εύβοια: Θρίλερ με ταμπουρωμένο άνδρα – Αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά στην αυλή  

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ασμίνιο Ευβοίας, καθώς ένας 45χρονος άνδρας φέρεται να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αφού πρώτα προκάλεσε φωτιά στην αυλή της κατοικίας.

Σύμφωνα με το eviaonline, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στην αυλή του σπιτιού.

Ο άνδρας, ωστόσο, παρέμεινε μέσα στο σπίτι και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει αυτοτραυματιστεί, ενώ αρνείται να βγει παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών που βρίσκονται στο σημείο.

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