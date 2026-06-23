Εύβοια: Θρίλερ με ταμπουρωμένο άνδρα – Αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά στην αυλή  

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Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ασμίνιο Ευβοίας, καθώς ένας 45χρονος άνδρας φέρεται να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αφού πρώτα προκάλεσε φωτιά στην αυλή της κατοικίας.
Σύμφωνα με το eviaonline, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στην αυλή του σπιτιού.
Ο άνδρας, ωστόσο, παρέμεινε μέσα στο σπίτι και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει αυτοτραυματιστεί, ενώ αρνείται να βγει παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών που βρίσκονται στο σημείο.
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