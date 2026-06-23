Προσφυγικά: Στο πλευρό του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή ο Πάνος Ρούτσι

Παρέμβαση για την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, πραγματοποίησε ο Πάνος Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή επιδεινώθηκε ραγδαία, με το βάρος του να έχει μειωθεί δραματικά και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο Χαντζής ξεκίνησε απεργία πείνας με αίτημα να ακυρωθεί η ανάπλαση του συγκροτήματος από την Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν πλεον ζυγίζει μόλις 36,2 κιλά, ενώ δυσκολεύεται να μιλήσει και να μετακινηθεί.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος είχε υπάρξει απεργός πείνας ζητώντας να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά του για εκταφή του παιδιού του, δήλωσε ότι θα είναι δίπλα του όσο χρειαστεί.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους υπεύθυνους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις «για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα».

Η δήλωση του Πάνου Ρούτσι:

«Βρίσκομαι σε μια θέση που δεν μπορώ να μιλήσω. Μόλις είδα τον Αρίστο. 138 ημέρες σήμερα.

Κύριοι υπεύθυνοι, όπως και ο Δήμαρχος που έκανε την ανακοίνωση, παγώστε ό,τι έχετε στα σχέδιά σας για να μην θρηνούμε και άλλα θύματα.

Ο Αρίστος είναι με το χαμόγελο στο στόμα, είναι δυνατός, δεν τα παρατάει γιατί είμαστε δίπλα του όλη η κοινωνία και ούτε εμείς θα τα παρατήσουμε, θα είμαστε δίπλα του. Αύριο θα δώσουμε το παρόν όλοι (στο Σύνταγμα). Ελπίζω αυτοί ψηλά να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, να μη φύγει αυτή η ζωή άδικα, γιατί ειλικρινά ο Αρίστος δεν έχει ακόμα πολλές ώρες.

Να πάρετε τις σωστές αποφάσεις γιατί ο λαός πια δεν συγχωρεί».

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