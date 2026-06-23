Αγρίνιο: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένο – Πώς ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

Τα στοιχεία του οδηγού που φέρεται να παρέσυρε με αυτοκίνητο ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματία αβοήθητο, ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας της περιοχής.

Το τροχαίο είχε σημειωθεί στις 29 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος κινούνταν πεζός. Μετά το ατύχημα, αντί να παραμείνει στο σημείο και να ειδοποιήσει τις αρχές ή το ΕΚΑΒ, διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο τραυματισμένος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος.

Η Τροχαία Αγρινίου χειρίστηκε την υπόθεση μέσα από καταθέσεις και υλικό από κάμερες, φτάνοντας στην ταυτοποίηση του οδηγού σχεδόν έναν μήνα μετά το περιστατικό.

Πώς έφτασε η Τροχαία στην ταυτοποίηση

Μετά το τροχαίο, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ξεκίνησαν προανάκριση για τον εντοπισμό του οδηγού που είχε εγκαταλείψει το σημείο.

Σύμφωνα με το pelop.gr στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό. Από την εξέταση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πλήρως τον άνδρα που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία, καθώς και για οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια

Από τον έλεγχο των εγγράφων του οδηγού προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα δεν είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για τις παραβάσεις αυτές βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα τόσο σε βάρος του οδηγού όσο και σε βάρος της ιδιοκτήτριας του οχήματος.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

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